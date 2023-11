Festival com petiscos clássicos de boteco em Curitiba a partir de R$ 7,50

O Mercado Municipal Capão Raso promove a partir desta quarta-feira (15) até 25 de novembro a primeira edição do Festival Comida de Boteco, com várias opções de comidinhas tradicionais da gastronomia de bar e preços a partir de R$ 7,50.

Bolinho de bacalhau, coxinha de costela com requeijão, carne de onça, dadidinho de tapioca com goiabada, pão com bolinho, pastel e asinhas de frango fritas, crepe de hambúrger e tapioca de costela bovina estão entre as atrações do festival.

Confira aqui o cardápio completo.

Centro de compras no bairro

O Mercado Municipal Capão Raso tem 100 lojas, com diversas opções de alimentação, frutas, verduras e um Armazém da Família, além do comércio com lojas de brinquedos, roupas, acessórios de celular, lojas de bebidas, correio e cafeteria.

O local permite a integração com o Terminal Capão Raso, que fica ao lado, por meio do cartão-transporte da Urbs. O passageiro que sai do terminal pode acessar o mercado pela cabine de integração, fazer compras e retornar ao terminal sem que seja necessário pagar uma nova tarifa, dentro de um período de duas horas.

Comida de boteco – Mercado Municipal Capão Raso

Data: 15/11 a 25/11

Endereço: Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo

Funcionamento de segunda a sábado

• Espaço Sabores: 9h às 19h

• Lojas: 9h às 21h

• Praça de Gastronomia: 9h às 21h

