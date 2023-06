Perpétuo Socorro tem festa com rock, hambúrgueres e carros antigos neste sábado

O Santuário do Perpétuo Socorro promove neste sábado (24) uma nova edição da festa social. A programação inclui três bandas do Hard Rock Café, show com o Elvis curitibano, Rogério Cordoni, espaço Kids e exposição de carros antigos. O evento faz parte da programação do Novenário e Festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 2023, organizado pelo Santuário Perpétuo Socorro e Missionários Redentoristas.

O cardápio conta com 1400 hambúrgueres, além de churros, bebidas, e com o bolo com medalhas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O valor arrecadado com a venda de cada hambúrguer será revertido para as obras sociais e de evangelização promovidas pelo Santuário.

As bandas se apresentam em quatro horários: Jazz Scotch & Soda às 10h, Rogério Cordoni, o Elvis de Curitiba às 12h, Banda Up 4 You às 13h, e Banks Banda, às 15h.Já as missas deste sábado acontecem: às 07h, às 12h e às 15. A Exposição de Carros Antigos fica aberta até às 18h.

O Santuário do Perpétuo Socorro fica na rua Ubaldino do Amaral, número 135, no Alto da Glória.

