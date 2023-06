Rei do Carimbó se apresenta de graça em Curitiba neste fim de semana

Neste sábado (24) e domingo (25), a Feira Especial de Inverno da Praça Osório será palco de um evento para os interessados em conhecer mais da cultura amazônica. As apresentações gratuitas de ritmos tradicionais da região prometem agitar o fim de tarde e encantar moradores e turistas.

A grande atração do evento é o cantor e compositor paraense Pinduca, conhecido como o Rei do Carimbó, e sua banda. Eles vão levar as batidas contagiantes do carimbó, música típica da região Norte do país e que deu origem à lambada.

Com uma carreira de mais de 40 anos, dez discos lançados e aos 86 anos de idade, Pinduca é reconhecido como um dos maiores expoentes do gênero musical e apresentará diversos sucessos, como Sinhá Pureza.

Além do show principal, a apresentação do Pinduca contará com a participação especial do grupo de dança curitibano de carimbó coordenado por Raquel Lucena, do Centro Cultural Gabriela Valentina (@ccgabrielavalentina_). Com quatro anos de existência, o grupo mostrará trará toda a energia e beleza dessa dança típica.

Mas as atrações não param por aí. O folclore popular amazonense ganhará destaque com a apresentação do Boi-Bumbá, com suas danças envolventes e coloridas.

A programação especial é mais uma iniciativa do Inverno Curitiba 2023, que busca proporcionar momentos de lazer, cultura e entretenimento para curitibanos e visitantes.

Festa de sabores e artesanato

Além das atrações musicais, a Feira Especial de Inverno oferece uma verdadeira festa de sabores. Os visitantes poderão desfrutar da gastronomia local e de inverno, com opções como o delicioso pinhão e o quentão, perfeitos para aquecer o corpo nos dias mais frios.

Quitutes diversos da cultura brasileira também estarão disponíveis, como pastéis, doces de milho e pratos típicos do Amazonas, Bahia e da gastronomia sul-americana, além de artesanato.

Para completar a celebração, a abertura das festividades contará com uma homenagem especial a Maria do Carmo Vargas e Sousa, carinhosamente conhecida como Baiana. Maria do Carmo foi pioneira na introdução das comidas típicas nas feiras de Curitiba e faleceu há dois anos. Sua contribuição para a difusão da culinária regional é reconhecida e será lembrada durante o evento.

Serviço

Apresentação na feira da Praça Osório

Local: cancha esportiva da praça

Data: sábado (24) e domingo (25)

Horários: 16h – homenagem; 17h – boi-bumbá; e às 18h – show com Pinduca e grupo de Carimbó

