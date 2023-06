Nos dias 01 e 02 de julho, curitibanos e turistas terão a oportunidade de vivenciar a verdadeira experiência italiana no 1º Festival de Pizza Napolitana de Curitiba, promovido pelo Madá Pizza & Vinho. O evento trará para a cidade a atmosfera acolhedora e despojada das tradicionais pizzarias napolitanas da Itália.

Uma das principais atrações do festival será a presença de renomados pizzaiolos, que irão demonstrar suas habilidades em estações de preparo, compartilhando segredos e técnicas para alcançar o sabor perfeito da pizza napolitana. Os participantes também terão a oportunidade de conhecer fornecedores de insumos para pizzas, que estarão expondo e comercializando seus produtos de alta qualidade.

+ Veja mais: Dia Mundial do Fusca vai reunir milhares de amantes do carro em Curitiba

Na parte gastronômica, os participantes poderão degustar pizzas, pães e focaccias à vontade, mergulhando na riqueza de aromas e sabores da autêntica cozinha italiana. Também será disponibilizada uma mesa repleta de antepastos, garantindo uma experiência gastronômica completa.

Além disso, o evento contará com aulas show de preparo de pães, pizzas e drinks, harmonização de vinhos e degustação de queijos. Já para o público infantil, haverá um workshop interativo de pizza para a criançada colocar as mãos na massa. A atmosfera festiva do evento será complementada por música ao vivo, proporcionada por DJs e duos musicais, criando um ambiente descontraído e acolhedor.

Os ingressos para o festival já estão à venda e incluem acesso às atividades e gastronomia do evento para um dia específico. As bebidas serão vendidas separadamente nos quiosques dedicados, onde os participantes poderão encontrar uma seleção diversificada de vinhos, cervejas e drinks para complementar a experiência gastronômica.

+ Veja também: Fiéis de Curitiba participam da 18ª edição do evento “24 horas em Oração”

O 1º Festival de Pizza Napolitana de Curitiba vai acontecer nos dias 01 e 02 de julho, das 16h às 23h, na unidade do Madá Pizza & Vinho localizada na Rua Saldanha Marinho (nº 1230). Os ingressos custam R$ 90 e estão disponíveis no site: http://madapizzavinho.com.br/.

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Negar comida? Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos