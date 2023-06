No próximo final de semana, 24 e 25 de junho, católicos de diversas regiões brasileiras vão se reunir no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas, em Curitiba, para participar da 18ª edição do evento 24 horas em Oração na Presença do Senhor.

O encontro é promovido pela Associação Evangelizar É Preciso e marca o encerramento do mês de junho, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, com uma maratona de orações.

+ Leia mais: Dica de ouro para ser um grande pai para o seu filho: não seja sonso

Já estão confirmadas as participações de centenas de religiosos e seguidores, que vão chegar a Curitiba em caravanas vindas de diversos estados brasileiros, como Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Ceará. As orações serão direcionadas à Cura e Restauração das Famílias. Os fiéis vão receber bênçãos e refletir sobre traumas causados por perdas afetivas e materiais, vícios e compulsões, intolerância e violência.

A programação da imersão religiosa, que vai manter as portas da igreja abertas por mais de 24h, inclui a Consagração Eucarística e apresentações musicais, em formato semelhante ao de uma “virada cultural”. A 18ª edição das 24 horas em Oração na Presença do Senhor também será transmitida pelas emissoras da Rede Evangelizar de Comunicação (site e aplicativo) e pelo canal do YouTube do Padre Manzotti, para que católicos de todo o país possam acompanhar.

O tema Cura e Restauração das Famílias foi escolhido por ser o mais recorrente nas partilhas e nos pedidos de orações e aconselhamentos dirigidos à Obra ao longo do ano. “É impressionante o quanto as famílias sofrem o impacto direto de nos tornarmos cada vez mais uma sociedade gananciosa, materialista e egoísta e o quanto, também, esses valores se refletem e afetam a convivência familiar”, afirma Padre Reginaldo Manzotti, fundador da Obra Evangelizar e Pároco Reitor do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas. “A maioria das famílias que suplica por orações está em relacionamentos doentes ouse desfazendo e precisando de cura e restauração”, conta.

+ Veja também: Empanadas predestinadas no Juvevê: entre as mais saborosas de Curitiba

Para o Sacerdote, é louvável a atitude do fiel que identifica o problema, pede ajuda e confia no poder transformador da oração. Por isso, ele reforça o convite às famílias para participarem dessa programação inteira dedicada à cura e restauração familiar.

“Se a sua família não tem problema e está tudo bem, venha louvar, agradecer a Deus e rezar para que continue assim. Se na sua família existem ressentimentos, mágoas, desemprego, vícios, enfermidades e outros conflitos, convide seus familiares e venham pedir a Jesus Eucarístico, acura e a restauração. Não desista da família, vamos juntos rezar e interceder pelas que precisam”, convida Padre Manzotti.

Além de fundador da Obra Evangelizar, outros 12 Padres e Religiosos vão se alternar nas pregações, reflexões e momentos de Adoração da jornada de orações, desde o início da tarde de sábado (24) até o final da tarde de domingo (25).

Programação 24 horas em Oração

SÁBADO 24/6

14h30 – Encontro dos mensageiros de Jesus das Santas Chagas no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe com o tema “as curas e as bênçãos que a devoção proporciona para as famílias que recebem a Capela”, com o Padre Duda (até às 16h).

19h – Santa Missa de abertura e pregação com o tema “cura e restauração do matrimônio”, com Padre Reginaldo Manzotti

Passeio com o Santíssimo

21h – Pregação com o tema “cura dos traumas pelas perdas”, com Irmã Zélia Garcia

22h30 – Pregação com o tema “cura do desequilíbrio emocional”, com Padre Alex Freitas

23h50 – Guarda do Santíssimo, com Padre Alex Freitas

DOMINGO 25/6

00h – Santa Missa e pregação com o tema “cura dasferidas da alma”, com Padre Reginaldo Manzotti

Passeio com o Santíssimo

2h – Pregação com o tema “cura da indiferença espiritual”, com Padre Carlos Alexandre

3h30 – Pregação com tema “cura das enfermidades”, com Padre Daniel Antônio

4h50 – Terço da Madrugada, com Padre Jorge Fortunato e Ministros, e pregação com o tema “cura da crise financeira e desemprego”

5h30 – Passeio em torno do Santuário e guarda do Santíssimo, com Padre Jorge Fortunato e Ministros

6h – Santa Missa e pregação com o tema “cura dos vícios e compulsões”, com Padre Jair Scariot

7h – Pregação com o tema “cura da intolerância e da violência”, com Padre Roberto Benvindo

7h50 – Guarda do Santíssimo, com Padre Roberto Benvindo

8h – Santa Missa, com Padre Roberto Benvindo

9h – Exposição e passeio do Santíssimo Sacramento com Padre Cleberson Evangelista e ministros

9h20 – Pregação com o tema “cura dos conflitos familiares”, com Padre Cleberson Evangelista

10h50 – Guarda do Santíssimo, com Padre Jorge Fortunato

11h – Santa Missa de abertura e pregação com o tema “cura dos relacionamentos abusivos”, com Padre Reginaldo Manzotti

Passeio com o Santíssimo

13h – Pregação com o tema “cura da ansiedade e do medo”, com Padre Chrystian Shankar

14h15 – Pregação com o tema “cura pelo perdão”, com Padre Everson Kloster

15h – Hora da Misericórdia e pregação com o tema “cura da depressão”, com Padre Renato Redeson

16h – Pregação com o tema “cura da angústia e inseguranças”, com Ironi Spuldaro

17h – Adoração, passeio e guarda do Santíssimo, com Padre Reginaldo Manzotti

18h – Santa Missa Dominical de encerramento e coroação do Sagrado Coração de Jesus, com Padre Reginaldo Manzotti

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Negar comida? Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos