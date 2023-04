Depois de fotos da autópsia de Marília Mendonça serem compartilhadas na internet, os fãs da artista, morta em um acidente de avião em 2021, lembraram uma postagem feita pela cantora nas redes sociais. No post de 2019, Marília criticou o vazamento de informações íntimas e comentou sobre a falta de ética e respeito.

Na postagem feita no dia 13 de agosto de 2019, Marília escreveu sobre sua gravidez e afirmou que dava até medo de morrer, pois as pessoas não respeitam o momento.

“É muito complicado contar com a ética na prestação de serviços de qualquer forma. Minha gravidez foi descoberta por um exame de sangue vazado e tudo que eu faço é dessa forma. Dá medo de morrer porque as pessoas não respeitam nem este momento e conhecemos casos parecidos”, publicou na época.

Pedido de respeito e empatia

Na quinta-feira (13), viralizou em grupos de WatsApp fotos do Inquérito Policial que tratou do acidente e da morte da cantora Marília Mendonça.

A mãe da cantora, Ruth Das, preferiu não se manifestar com relação ao assunto, pedindo apenas que as pessoas tenham respeito e empatia. A equipe da artista pediu aos internautas que não compartilhem as imagens nas redes.

Procedimento administrativo

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais, informou que instaurou procedimento administrativo para apuração dos fatos. A Polícia Civil disse ainda que o sistema onde ficam armazenados os documentos investigativos são auditáveis e que a Superintendência de Informações e Inteligência Policial (SIIP) já está fazendo os levantamentos com vistas a identificar todos os acessos ao referido laudo. A PC esclareceu que não compactua com isso e disse que a ação será apurada e os responsáveis serão responsabilizados.

