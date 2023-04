Após a família da cantora Marília Mendonça reclamar que fotos da autópsia dela tem sido divulgadas na internet pouco mais de um ano e meio após sua morte, a polícia começou a agir.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, após tomarem conhecimento sobre o vazamento de fotos referentes ao laudo de necropsia de Marília Mendonça, foi imediatamente instaurado um procedimento administrativo para a apuração dos fatos.

“A Polícia Civil informa que o sistema onde ficam armazenados os documentos investigativos são auditáveis e que a Superintendência de Informações e Inteligência Policial (SIIP) já está realizando os levantamentos com vistas a identificar todos os acessos ao referido laudo”, diz trecho da nota enviada à reportagem.

Na última quinta (13), a equipe da cantora afirmou à imprensa que o advogado da família, Robson Cunha, buscaria medidas para punir os responsáveis pelo vazamento. A equipe da artista também pediu aos internautas que não compartilhassem as imagens nas redes sociais.

“Começaram a circular em grupos de WhatsApp fotos do inquérito policial que trata do acidente e da morte da cantora Marília Mendonça”, escreveu o time em comunicado à imprensa. “A mãe da cantora, dona Ruth, preferiu não se manifestar com relação ao assunto, pedindo apenas para que as pessoas tenham respeito e empatia e que entendam que há uma família que sofre toda vez que situações assim ocorrem.”

