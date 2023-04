Imagens da autópsia do corpo de Marília Mendonça, obtidas a partir de um laudo do IML, circularam na internet nesta quinta-feira (13), pouco mais de um ano e meio após sua morte. A equipe da cantora afirmou à imprensa que o advogado da família, Robson Cunha, busca medidas para punir os responsáveis pelo vazamento.

A equipe da artista também pediu aos internautas que não compartilhem as imagens nas redes sociais. Relembre aqui a perícia com o resultado da causa da morte da cantora, vítima de um acidente de avião.

“Começaram a circular em grupos de WatsApp fotos do Inquérito Policial que trata do acidente e da morte da cantora Marília Mendonça”, escreveu o time em comunicado à imprensa. “A mãe da cantora, dona Ruth, preferiu não se manifestar com relação ao assunto, pedindo apenas que as pessoas tenham respeito e empatia e que entendam que há uma família que sofre toda vez que situações assim ocorrem.”

No informativo, o advogado acrescenta que é inconcebível que documentos sigilosos tenham sido divulgados na internet e diz que sua equipe trabalhou para evitar a situação. Cunha define como irresponsável, desumano e criminoso o acontecimento.

“Aqueles que divulgam e continuam a repassar esse tipo de conteúdo estão incorrendo também em crime e podem ser responsabilizados judicialmente. Peço que as pessoas se sensibilizem com a dor e sofrimento dessa família e não façam a divulgação desse material.”

