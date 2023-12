Os paranaenses que vão curtir o auge no Verão no litoral do Paraná terão uma ótima oportunidade de assistir um dos maiores shows sertanejos da atualidade. Após mais de 5 anos de sua última passagem pelas nossas praias, o cantor Gusttavo Lima ser apresenta no dia 5 de janeiro de 2024 no Centro de Eventos de Guaratuba.

Os ingressos para apresentação estarão à venda a partir desta terça-feira (5), às 18 horas, no site baladapp.com.br e em pontos de venda físicos da região com valores a partir de R$ 80 (mais taxas).

Para assistir ao show, o público poderá escolher entre os setores Pista, Pista Premium, Área Vip Open Bar e Bistrôs (para 8 pessoas). O serviço Open Bar do setor Área VIP conta com vodka, gin, suco, água, cerveja, tônica e refrigerante. Os valores dos ingressos variam de acordo com o setor e modalidade escolhida pelo cliente. Mais informações disponíveis no site de vendas.

Com números impressionantes, o “Embaixador” é sucesso por onde passa. Na internet, Gusttavo Lima é um dos cantores brasileiros mais populares da atualidade. Ultrapassou 19 milhões de seguidores em sua página no Facebook; Superando 14.6 milhões de seguidores no Twitter; Além de 42.4 milhões de seguidores no Instagram; Possui mais de 18.4 milhões de inscritos em seu canal oficial do Youtube com mais de 10 bilhões de visualizações.

Cantor, músico e compositor., Gusttavo é da cidade de Presidente Olegário/MG. Toca violão, viola, guitarra, bateria, baixo e sanfona, chegou ao mercado fonográfico há mais de uma década e hoje é o responsável por dar o tom a diversas canções sertanejas que fazem sucesso pelo país.

Preservando sua origem e raízes simples, Gusttavo Lima segue com a bagagem de quem domina a arte de compor, tocar e cantar, conquistando cada vez mais seu espaço, sempre com muito carisma e seu jeito humilde de ser. O público paranaense poderá ver de perto o show do artista que arrasta multidões pelos quatro cantos do país, cantando sucessos como “Saudade da Minha Vida”, “Desejo Imortal” e “Ex dos Meus Sonhos”, entre outros hits.

O evento realizado pelas produtoras Seven Experience e LG Produções Artísticas. O centro de Convenções de Guaratuba fica na Rua Antonio Rocha, 480 – Guaratuba. A abertura dos portões será as 18h e o início do show previsto para as 22h30. Classificação: 18 anos.

Pontos de venda no litoral:

Guaratuba: Loja Vitrine – Av. 29 de Abril, 190 – Centro

Matinhos: Loja Guarasurf – Rua Lea Viale Cury, 99 – Lj 4, Centro

Paranaguá: Maxi Mundial – Rua Rodrigues Alves, 98 – Centro histórico

Pontal do Paraná: Maxi Mundial – Rod. Eng Argus Tha, 662 (Praia de Leste)

