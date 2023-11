Show Buteco do Gusttavo Lima em 2024 será em um estádio de Curitiba

A produtora CWB Brasil confirmou nesta segunda-feira que em julho de 2024 Curitiba vai receber o show da turnê de despedida do projeto Buteco do Gusttavo Lima. A apresentação será no Estádio Durival Britto e Silva, a Vila Capanema, no dia 6 de julho. Os ingressos começam a ser vendidos no próximo dia 14 de dezembro.

O festival comandado pelo cantor Gusttavo Lima, conhecido como Embaixador, promete ser uma celebração da sofrência e da música sertaneja tradicional. O show Buteco Curitiba 2024 – A Despedida “vai entrar para a história do Paraná”, dizem os organizadores.

Os ingressos serão vendidos pelo site Balada App!

O estádio do Paraná Clube tem se destacado, assim como os outros estádios de Curitiba, como uma ótima opção para a realização de shows. O local já recebeu shows do Guns N1Roses, Pearl Jam, mais recentemente Luísa Sonza e ano que vem já tem uma apresentação da cantora Anitta agendada.

