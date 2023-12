Festival de Monobandas em Curitiba será o maior do Brasil; veja os detalhes

O Basement Cultural, um dos bares mais tradicionais de rock e música autoral de Curitiba, vai realizar o 3º Festival de Monobandas – bandas de apenas um integrante. Músicos do Brasil e de vários lugares da América Latina e Europa se apresentarão no próximo dia 17 de dezembro.

O evento acontece no Basement Cultural, próximo do Cemitério Municipal do bairro São Francisco, em Curitiba. Confira logo abaixo a programação:

LEIA TAMBÉM:

>> Fogos proibidos em evento de Natal da Prefeitura revoltam; animais fogem da barulheira

>> Sepultura anuncia fim da banda e turnê de despedida com show em Curitiba

Programação

DOMINGO – 17/12/2023

17h00 – Congo Shock – (Argentina)

17h40 – Chelo Lion And His Yellow Fingers (Brasil)

18h30 – Dselvaggi (Brasil)

19h20 – Xtreme Blues Dog – Roger Tunes (Brasil-Itália)

20h10 – Lincoln Samarina (Brasil)

21h10 – O lendário Chucrobilly man (Brasil))

22h10 – Amazing One Man Band – (Uruguai)

23h10 – Big Bull And His Selfish Band (Alemanha)

00h04 – Bonnyjack Blues (Itália)

3° Festival de Monobandas – Vol. Curitiba

Local: Basement Cultural – R. Des. Benvindo Valente, 260 – São Francisco, Curitiba

Instagram: @basementcultural

Você já viu essas??

ALERTA! Tem em casa? Operação descobre produto falso em supermercado de Curitiba Há 119 anos em Curitiba Bar tradicional de Curitiba com mais de 100 anos tem novos donos. Como vai ficar? Especial! “O que acontece no Asa, fica no Asa”; Galeria de Curitiba é palco de lendas de arrepiar!