Para os amantes de festa junina, a melhor época do ano chegou! Em Curitiba, as festividades típicas do mês estão em diferentes formatos. Há festas noturnas com o tema, as tradicionais quermesses de igreja e até festas corporativas abertas ao público.

LEIA TAMBÉM – Maior shopping de Curitiba completa quatro anos com crescimento no faturamento

Confira a lista por data:

Festa Junina Alright

Quando: 8 de junho

Horário: a partir das 11h

Onde: Alright Beer

R. Adir Dalabona, 95, Orleans

Entrada: gratuita

Atrações: comidas típicas como milho, pinhão e quentão. Brincadeiras, pesca e brinquedos infláveis, além de show com forró xique-xique.

Terraço Junino no Pátio Batel

Quando: 8, 10 e 11 de junho

Horário: 8 e 11 de junho, das 12h às 20h. 10 de junho, das 12h às 22h.

Onde: Piso L4, Pátio Batel

Avenida do Batel, 1868 – Batel

Entrada: Gratuita

Atrações: diversos shows, pescaria, coloque o rabo no burro, argolas, maquiagem caipira, colorir cordel e oficina de puppet sticks (construindo “fantoches” no palito em uma história de cordel). As brincadeiras partem de R$ 5 por pessoa.

LEIA AINDA – Bar de Curitiba é campeão do concurso Comida Di Buteco 2023; veja o petisco vencedor

Festa Junina Sagrada Família de Bérgamo

Quando: 10 de junho

Horário: a partir das 19h30

Onde: Paróquia Santo Inácio Mártir

Rua Pedro Klassa, 210, Santo Inácio

Entrada: Gratuita

Atrações: comidas, pescaria, desfile de traje, bingo, quadrilha e muito mais.

Festa Junina da PM

Quando: 10 de junho

Horário: 14h

Onde: Rua Sebastião Malucelli, 54 – Novo Mundo

Entrada: gratuita

Atrações: fogueira, fogos de artifício, comidas típicas, música e muito mais.

VIU ESSA? Nova cervejaria! Curitiba ganha mercado gastronômico em endereço de tradicional churrascaria

Festa Junina Aeroclube

Quando: 17 de junho

Horário: das 13h às 19h

Onde: Sede Aeroclube do Paraná

Rua Cícero Jaime Bley, Bacacheri

Entrada: gratuita

Atrações: diversas barracas com comidas típicas e brincadeiras.

Arraiá Apae

Quando: 17 de junho

Horário: a partir das 10h

Onde: Apae Curitiba

R. Orlando Peruci, 1472 – Santa Felicidade

Entrada: Gratuita

Atrações: churrasco, barracas típicas, música ao vivo, brincadeiras, danças tradicionais e mega bingo. Para o churrasco, o valor é de 70 reais por kit e as reservas devem ser feitas pelo telefone (41) 3322-9339.

Arraiá do Curitiba

Quando: 17 de junho

Horário: das 14h às 18h

Onde: Piso L2, Shopping Curitiba

R. Brg. Franco, 2.300, Centro

Entrada: gratuita

Atrações: show ao vivo com o grupo Tupi Pererê, brincadeiras típicas, decoração especial e muita animação.

LEIA AINDA – Queijo campeão! Melhor queijo do Paraná conquista prêmio em concurso; confira

Arraiá do Santa Mônica

Quando: 24 e 25 de junho

Horário: Sábado (24), das 18h às 00h e Domingo (25), das 12h às 20h30.

Onde: 5.000, Rod. Régis Bittencourt, Km 6 Bairro – Mauá

Entrada: a partir de R$ 50 reais

Atrações: guloseimas, música ao vivo, brincadeira, apresentações, brinquedos infláveis, show pirotécnico e muito mais.

Arraiá Passionista

Quando: 24 de junho

Horário: 11h às 19h

Onde: Colégio Passionista N. S. Menina

R. Bom Jesus, 881 A – Cabral

Entrada: R$10 até 07/06 | R$ 15 até dia 12/06 | Depois R$ 20. Entrada adquirida direto no Colégio.

Atrações: espaço teen, espaço kids, comidas típicas, bingo e muitas brincadeiras.

Sabe de mais alguma festa junina? Este matéria está em atualização. Envie suas sugestões para jornalismo@tribunadoparana.com.br ou pelo WhatsApp (41) 9 9683-9504.



Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!