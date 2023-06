O Dom Rodrigo Bar e Petiscaria ficou em primeiro lugar na etapa Curitiba do concurso Comida di Buteco de 2023. A premiação da oitava edição do concurso ocorreu na noite de quarta-feira (31). Essa é a segunda vez que o Dom Rodrigo é campeão do Comida di Buteco.

Em 2016, o bar localizado em Santa Felicidade também foi vencedor da competição. Naquele ano, ele foi coroado ainda como o 3º melhor buteco do Brasil. Com a vitória em 2023, o bar comandado pelo casal Rodrigo Grandal Domingues e Ledi Godinho representa novamente Curitiba na etapa nacional do concurso.

Nessa fase nacional, um comitê de jurados viaja pelo Brasil e conhece todos os vencedores. Cada bar recebe três jurados: um da sua cidade e dois de outros lugares do Brasil. O resultado será divulgado em julho.

O tira-gosto criado pelo Dom Rodrigo para o Comida di Buteco o Cuscuztelinha: uma costelinha de porco na pressão acompanhada de cuscuz e bruschetas. O Dom Rodrigo fica na Rua Toaldo Túlio e funciona de segunda a sexta, servindo petiscos e sanduíches diariamente. Até o fim desse mês ainda será possível provar na casa o prato criado para o concurso.

Família butequeira: dono do bar campeão 2023 do Comida di Buteco é irmão das campeãs de 2022.Foto: Comida Di Buteco/Divulgação

“Nosso bar ganhou em 2016 e agora entramos com uma costelinha de porco que achamos que era uma comida bem caseira e que o pessoal iria gostar. Agora vamos com tudo para o nacional e ainda mais animados para 2024”, disse o campeão Rodrigo Grandal Domingues.

Ele recebeu a faixa de campeão das suas irmãs Silmara e Denize Grandal. Elas são proprietárias do Schnaps Bar e foram as ganhadoras do concurso Comida di Buteco em 2022.

A premiação ainda coroou dois bares estreantes no podium. Quintal Maria Flor ficou em 3º lugar e o Bom Bolinho, primeiro boteco de São José dos Pinhais a participar do concurso, ficou em 2º lugar. O petisco do vice-campeão foi a porção “Fusão de Sabores” e o tira-gosto criado pelo bar Quintal Maria Flor foi a “Alcatra Maria Flor”.

Como funcionou o Comida di Buteco em 2023

A oitava edição do Comida di Buteco teve a temática “A Vida é feita de Buteco” e aconteceu em Curitiba de 07 a 30 de abril envolvendo 31 bares. Durante esse período, clientes puderam ir até os participantes, provar os tira-gostos concorrentes e votar em quatro categorias para eleger o melhor da cidade: atendimento, higiene, temperatura da bebida e o petisco.

Além da população, um grupo de jurados também avaliou os concorrentes. Cada um tinha 50% dos votos que gerou a nota final dos 31 bares. Este ano o tema foi ervas e especiarias e os butecos respeitaram o preço fixo do petisco de R$ 30.

Em Curitiba os bares que participaram do concurso 2023 foram: Anita Restaurante e Petiscaria, Armazém do Alemão, Armazém do Espetinho, Armazém do Pepino, Armazém Santa Ana, Baba Salim, BarNela, Bek’s Bar, Bom Bolinho, Boteco de Sampa, Cabana Bar & Petiscaria, Casa D’Bia, Casa Velha, Dom Rodrigo, Gordo & Magro, Ites Bar, Jacobina, Jambu Bar Jardim, Nosso Boteco, O Portão, Obrzut, Petiscaria Germânia, Pick Nick Bar, Pra Começar, Quintal Maria Flor, Schnaps Bar, Trieste Bar, Um Gastronomia, Velhas Caveiras, Vallentina e Zezito’s.

