O Festival Comida di Buteco chega a sua 8ª edição em Curitiba e desta vez 31 bares concorrem ao título de melhor buteco da cidade. A competição acontece de 07 a 30 de abri e para participar do concurso, os bares tiveram que criar um petisco com o tema da edição: ervas e especiarias. Os resultados foram diversos e deliciosos e estarão à disposição do público preço fixo de R$ 30.

O processo de seleção para participar do Comida di Buteco começa com a indicação do público. Após visita técnica saem os escolhidos. Para fazer parte do concurso é importante que o bar se encaixe em um perfil: os estabelecimentos devem ser familiares, com o proprietário literalmente à frente do negócio e atrás do balcão no dia a dia.

Outra novidade do Comida di Buteco neste ano é a expansão para 4 novas cidades: Londrina e Maringá, no Paraná; e Blumenau e Joinville, em Santa Catarina. Com isso o concurso chega a 45 cidades brasileiras de Norte a Sul do País e mais de mil butecos participantes.

Ao longo dos 24 dias de concurso todos os butecos são avaliados pelo público que vai até o bar comer o petisco participante e por um corpo de jurados mantidos sob sigilo. O peso dos votos de cada um deles é de 50% e vai decidir o melhor buteco da cidade. Além do tira-gosto, que contempla 70% da nota, a qualidade do atendimento, a higiene do local e a temperatura da bebida também são avaliadas e têm o peso de 10% cada.

O Comida di Buteco é o único concurso que elege o vencedor com votação presencial. Cada cliente que provar o petisco recebe uma cédula de votação no bar e tem que dar sua avaliação no local. Cada critério é avaliado com nota de 0 a 10. É possível votar apenas uma vez em cada bar. A avaliação é qualitativa e não quantitativa.

Ao final um instituto de pesquisa faz a apuração do grande vencedor, que recebe premiação dos patrocinadores do evento. Após a escolha do melhor boteco de cada uma das cidades participantes ainda acontece uma eleição nacional para eleger o melhor boteco do Brasil. Essa eleição é decidida apenas com o voto de um júri especializado que viaja o País para dar sua nota.

Conheça os bares e petiscos participantes da edição 2023 do Comida di Buteco:

Anita Restaurante e Petiscaria

Foto: Marta Souza / Divulgação

Trouxinha de frango na piscina de cheddar: Trouxinhas de frango com queijo sobre uma piscina de cheddar cremoso. Ao centro pepino agridoce especial da casa e para acompanhar chips de batata com ervas finas.

Avenida Anita Garibaldi, 4596 – Barreirinha. Contato: (41) 3354-0069

Armazém do Alemão

Foto: Marta Souza / Divulgação

Os três porquinhos: Pastéis recheados com linguiça e queijo mussarela, bolinho de aipim recheado com pernil e requeijão cremoso, torresmo no palito (picolé de torresmo).

Rua Maestro Carlos Frank, 1634 – Boqueirão. Contato: (41) 3045-5059

Armazém do Espetinho

Foto: Marta Souza / Divulgação

Porco Fitness: Espetinho Suíno temperado com especiarias e alecrim, finalizado no molho Barbecue, acompanha tomate, cebola e abacaxi grelhado.

Rua Barão de Santo Ângelo, 1507 – Xaxim. Contato: (41) 3779-1950

Armazém do Pepino

Foto: Marta Souza / Divulgação

DiCupim: Bolinho de cupim com abóbora recheado com queijo, acompanha dois banoffee de canudinho.

Rua Henrique Itibere da Cunha, 751 – Bom Retiro. Contato: (41) 3338-9107

Armazém Santa Ana

Foto: Marta Souza / Divulgação

Mignon Suíno no molho de tomilho e nata: Mignon suíno servido com farofa e pão francês.

Av. Senador Salgado Filho, 4498 – Uberaba. Contato: (41) 3024-5320

Baba Salim

Foto: Marta Souza / Divulgação

PF do Salim: PF do Baba com Kafta de cordeiro e geleia de damasco.

Rua Amintas de Barros, 45 – Centro. Contato: (41) 3222-7672

Bar Quintal Maria Flor

Foto: Marta Souza / Divulgação

Alcatra Maria Flor: Iscas de Alcatra Gratinada ao molho de quatro queijos, acompanha Pão, Batata Rustica, molho de alho, Farofa de Bacon, Vinagrete, Geleia de Frutas Vermelhas com Pimenta e dois mini pasteizinhos de banana com doce de leite caseiro.

Rua Holanda, 1089 – Boa Vista. Contato: (41) 99695-2568

BarNella

Foto: Marta Souza / Divulgação

Surpresa de Porco: Costelinha suína servida com farofa crocante do BarNella, purê de alho poró, molho de damasco + disquinho de linguiça temperada.

Rua Macapá, 430 – casa 01 – Tingui. Contato: (41) 99591-0939

Bek’s Bar

Foto: Marta Souza / Divulgação

Coxinha de dizer Amém: Coxinhas recheadas com costela acompanhadas de molho de ervas.

Rua Brasílio Itiberê, 3645 – Água Verde. Contato: (41) 99580-3434

Bom Bolinho

Foto: Marta Souza / Divulgação

Fusão de Sabores: bolinhos de carne recheados com queijo cremoso e especiarias, acompanhado com molho de ervas finas e molho rústico.

Rua Adrianópolis, 221 – Cruzeiro, São José dos Pinhais. Contato: (41) 3035-2247

Boteco de Sampa

Foto: Marta Souza / Divulgação

Bicho do Paraná: Carne de onça especial.

Rua Alferes Poli, 1850 – Rebouças. Contato: (41) 3332-6441

Cabana Bar & Petiscaria

Foto: Marta Souza / Divulgação

Camarão 2 queijos: Porção com 8 mini espetinhos de camarão com provolone e pimenta biquinho, servidos com molho gorgonzola e geleia de abacaxi com manga.

Av. Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 655 – Cristo Rei Contato: (41) 3153-0935

Casa D’Bia

Foto: Marta Souza / Divulgação

Piruibi de Linguiça: bolinho de linguiça suína, recheado com queijo e carregado de temperinhos. Acompanha molho de pimenta da casa e limão.

Rua Roraima, 1369 – Cajuru Contato: (41) 3225-1795

Casa Velha

Foto: Marta Souza / Divulgação

Bem Acompanhado: Caldo de mocotó com alho poró acompanhado de palito de mandioca temperados, bisteca suína à milanesa e torradas de pão francês.

Rua Mateus Leme, 5981 – Abranches Contato: (41) 3354-4050

Dom Rodrigo

Foto: Marta Souza / Divulgação

Cuscuztelinha: Costelinha de porco na pressão acompanhada de cuscuz e bruschetas.

Avenida Toaldo Túlio, 2275 – Santa Felicidade Contato: (41) 99138-6566.

Gordo & Magro

Foto: Marta Souza / Divulgação

Bolinho Brimo Alemão: bolinho de blend bovino dianteiro temperado com zattar, canela, cravo, pimenta preta, noz moscada, tempero especial da casa e linguiça Blumenau. Servido com molho agridoce de maionese e hortelã fresca.

Rua Theodoro Makiolka, 2009 – Santa Cândida Contato: (41) 98432-4811.

Ite’s Bar

Foto: Marta Souza / Divulgação

Paletado: Cubos de paleta suína, temperada com alho, coentro, alecrim, pimenta branca, sal e suco de limão. Empanados somente na farinha de rosca.

Rua Luiz França, 287 – Cajuru Contato: (41) 98746-8118

Jacobina

Foto: Marta Souza / Divulgação

Feijoada Disfarçada: Releitura da tradicional feijoada do Jacobina. Bolinhos de feijoada, torresmo de rolo e fatias de banana à milanesa, acompanhados de farofa, vinagrete, couve crocante e cachaça.

Rua Almirante Tamandaré, 1365 – Juvevê Contato: (41) 3016-6111

Jambu Bar Jardim

Foto: Marta Souza / Divulgação

Uaipi frito: 06 mini sandubas de mandioca recheado com pastrami bovino+ chutney de tomate + brotos de agrião.

Rua Petit Carneiro, 790 – Água Verde Contato: (41) 3528-2396

Nosso Boteco

Foto: Marta Souza / Divulgação

Nosso Schnitzel: Schnitzel ao modo da chef com rodelas de limão siciliano. Salada de batatas com lascas de bacon e vinagrete alemã. Geleia de maçã com laranja.

Rua Vicente Ciccarino, 699 – Boa Vista Contato: (41) 99891-3999

O Portão Bar e Petiscaria

Foto: Marta Souza / Divulgação

Picadinho do frei: Tilápia em cubos empanados com molho especial.

Rua Augusto Demari, 4069 – Portão. Contato: (41) 3329-5541

Obrzut

Foto: Marta Souza / Divulgação

Enroladinhos no Palito: Petisco de mandioca, com recheio de carne bovina e queijo, coberto com baco e cheiro verde.

Rua Moacir Vieira Gomes, 49 – Campo Comprido Contato: (41) 3528-4125

Petiscaria Germânia

Foto: Marta Souza / Divulgação

Anticutcho: Tenros pedaços de coração bovino que são marinados em tempero especial à base de ervas e especiarias e assados em um espeto de bambu. Acompanha batatas bolinha com tempero de ervas.

Rua Lodovico Geronazzo, 1793 – Boa Vista Contato: (41) 3528-2675

PickNick Bar

Foto: Marta Souza / Divulgação

Kibe de tilápia: Farinha de kibe temperada com especiarias do chefe, mesclada com cubinhos de tilápia incorporando a massa. Recheada com queijo e servida com dois tipos de molhos.

Av. Manoel Ribas, 5966 – Santa Felicidade Contato: (41) 3273-4279

Pra Começar

Foto: Marta Souza / Divulgação

Trio Metido: Tradicional bolinho de came servido em três versões: aberto gratinado com queijo Provolone e salteado com cheiro verde, mini recheados com calabresa temperada com gengibre em pó e cachaça, e mini tradicionais. Acompanha: Vinagrete de tomilho e molho especial com cerveja.

Rua José Merhy, 745 - Boa Vista Contato: (41) 3528-6098

Schnaps

Foto: Marta Souza / Divulgação

Pra chuchar do ragu: Pão semi italiano pincelado com manteiga aromatizada com ervas, recheado com ragu de linguiça e molho de gorgonzola, salpicado com amêndoas; Bolinho de mandioca com recheio de marguerita e Coração romeu e julieta.

Rua André Zaneti, 129 – Vista Alegre Contato: (41) 3408-2027

Trieste Bar e Restaurante

Foto: Marta Souza / Divulgação

Costela Sucripan: Costela bovina em pedaços empanada com sucrilhos e farinha panco, coberta com molho de vinagrete de especiarias, junto de batatinhas, farofa e quadradinho de abóbora.

Rua Prof. Francisco Zardo, 920 – Dentro Estádio – Santa Felicidade Contato: (41) 99108-5599

Um Gastronomia

Foto: Marta Souza / Divulgação

Bola branca: Um creme a base de cream-cheese, sour cream, salmão defumado a frio, cebola roxa, ervas frescas e castanhas.

Alameda Princesa Izabel, 2976 – Bigorrilho Contato: (41) 99926-6603

Vallentina

Foto: Divulgação

Costelinha da Rai: Costelas suínas frescas e magras em condimentos próprios a base do ASP Vallentina.

Rua Almirante Gonçalves, 2848 – Rebouças Contato: (41) 3092-3353

Velhas Caveiras Rock Bar

Foto: Marta Souza / Divulgação

Bolinho das Velhas: Porção de Bolinho de Carne, com dez unidades, pão de alho, molho verde (da casa) e vinagrete.

Av Senador Salgado Filho, 2385 – Guabirotuba Contato: (41) 97400-6105

Zezito’s

Foto: Marta Souza / Divulgação

Pork belly: Pequeno rolo de Panceta de porco frita acompanhada de geleia aromática de erva-doce e gengibre.

Rua Dom Pedro I, 345 – Água Verde Contato: (41) 3014-0828



