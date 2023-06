O queijo Parmesão da Frimesa de Marechal Cândido Rondon é o campeão do Prêmio Queijos do Paraná. Na cerimônia de premiação na noite de quinta-feira (1º) realizada no auditório do Museu Oscar Niermeyer (MON), além da revelação do grande vencedor, foram condecorados outros 98 concorrentes: 10 obtiveram a medalha de super ouro, 30 levaram a de ouro, 30 ganharam a de prata e 28 conquistaram o bronze.

“A Frimesa cumpre com a responsabilidade de produzir alimentos de qualidade e de valor para as pessoas. Isso tudo é possível desde a eficiência do produtor rural no campo até a industrialização dos produtos. Ficamos honrados em sermos o melhor do nosso estado”, comemora o presidente executivo da Frimesa Elias José Zydek.

A premiação — promovida por um comitê gestor, formado pelo Sistema FAEP/SENAR-PR, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), Sebrae-PR e Sindileite-PR, com apoio de 28 entidades —, é uma iniciativa pioneira no estado e reuniu pequenos produtores queijeiros à grandes empresas de todas as regiões do Paraná.

Ao longo da manhã de quinta-feira (1º), os 297 queijos inscritos em 16 categorias diferentes foram avaliados partir de critérios técnicos e sensoriais por um corpo de jurados composto por 60 integrantes. Cada queijo foi avaliado por pelo menos três jurados, que atribuíram notas de 0 a 20 pontos para cada produto.

A premiação dos melhores queijos do Paraná aconteceu nesta última quinta-feira (1º), no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba/PR. Foto: Departamento de Comunicação do Sistema FAEP/SENAR-PR/Divulgação

Em segundo momento, no período da tarde, um grupo seleto de 10 jurados avaliaram os queijos premiados com ouro e, selecionaram os 10 melhores que levaram a medalha de super ouro. São eles: Queijo Mananciais (Santa do Itararé), Tome Negro do Oeste (Diamante d’Oeste), Queijo Colonial Temperado (Cantagalo), Queijo Colonial ao Vinho (Cantagalo), Queijo Maná Meia Cura com fungo (Santana do Itararé), Queijo Maná Safras (Santana do Itararé), Queijo Tipo Appenzeller (Palmeira), Queijo da Célia Meia Cura (Santana do Itararé), Queijo Parmesão 5 kg (Marechal Cândido Rondon) e Queijo Colonial maturado por 50 dias (Nova Laranjeiras).

“É muito emocionante poder participar dessa avaliação do Prêmio Queijos do Paraná e saber que temos muitos produtores premiados, tanto com queijos artesanais, como industriais, para estar valorizando ainda mais o Paraná como estado produtor de queijo de qualidade”, comenta Fabiane Picin de Castro, jurada e professora da UTFPR em Francisco Beltrão.

Para Ronei Volpi, presidente da Comissão Técnica (CT) de Bovinocultura de Leite da FAEP, a premiação teve como objetivo trazer visibilidade e valorização do queijo produzido no Paraná, já que o estado é o segundo maior produtor de leite do país, ficando atrás apenas de Minas Gerais. “Nossos queijos que já têm muita qualidade e diversidade serão mais conhecidos e reconhecidos junto ao consumidor paranaense e consumidor brasileiro”, afirma.

Os vencedores poderão usar o selo na embalagem de seus produtos de acordo com a medalha recebida.

Confira a lista completa dos queijos campeões do Prêmio Queijos do Paraná:

Medalha de Ouro

Medalha de Prata

Medalha de Bronze

