Cidade da Itália oferece dinheiro a quem quiser morar e trabalhar por lá

A cidade de Mântua, na região da Lombardia na Itália, está oferecendo ajuda de custo de 150 euros mensais (cerca de R$ 811) para quem quiser morar e trabalhar no local por pelo menos um ano, segundo a agência de notícias italiana Ansa. O objetivo é aumentar o número de pessoas de dentro e de fora na Itália na cidade, uma vez que a área está recebendo diversas indústrias, especialmente de logística.

“Teremos muitas novas vagas de emprego nos próximos dois anos. Há diversas empresas que estão investindo e que estão se instalando em Mântua”, disse o prefeito e autor da ação, Mattia Pallazi, ao jornal Corrieri di Millani.

Segundo ele, Adidas, Corneliani, Opto Engineering e My Net estão entre as empresas que estão crescendo na cidade.

Para participar, será necessário se inscrever em um programa que será lançado oficialmente neste mês.

Nesse momento, o foco será em pessoas que têm salários entre 1,2 mil e 1,5 mil euros (entre cerca de R$ 6.490 e R$ 8.115), e a ajuda de custo mensal terá duração de 12 meses.

Segundo o prefeito, o valor equivale a 30% do custo médio de um aluguel de um apartamento de três quartos.

Mântua tem uma história milenar, possui cerca de 50 mil habitantes e fica localizada em uma das áreas mais ricas da Itália.

