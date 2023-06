Um carro roubado carregado com mais de meia tonelada de maconha foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, na tarde de quinta-feira (1º). Segundo a polícia, a carga de drogas que totalizava 575 quilos, era transportada em um utilitário que foi interceptado após perseguição iniciada na BR-277.

Conforme a PRF, os policiais rodoviários federais faziam rondas na BR-277 quando foram informados sobre dois veículos suspeitos e iniciaram as buscas. Os carros foram localizados pelos agentes quando entravam em uma rodovia estadual.

Ao perceberem a viatura, os motoristas fugiram. Na região do Distrito Bateias, um deles abandonou o veículo após bater em uma cerca e escapou pela mata. Na carroceria do veículo estava a droga. O utilitário tinha placas falsas e possuía registro de furto/roubo emitido na cidade de Porto Alegre (RS).

A ocorrência contou com apoio da Guarda Civil Metropolitana de Campo Largo.

