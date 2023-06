Três apostas do Paraná ficaram a apenas um número do prêmio principal de R$ 66 milhões da Mega-Sena concurso 2598, sorteado na noite de sábado (3). A bolada milionária saiu para um sortudo apostador da cidade de Rio Grande da Serra (SP).

Mas as apostas do Paraná que fizeram cinco acertos no concurso não vão ficar de mãos vazias e vão receber prêmios que vão de R$ 72.766,96 a R$ 145.533,92. Veja aqui os números sorteados e confira abaixo detalhes das apostas.

As apostas do Paraná ganhadoras da quina da Mega-Sena 2598 foram feitas na Lotérica Ivate, em Ivate (PR); Lotérica Primeiro de Maio, em Primeiro de Maio (PR) e na lotérica Aspen, em Umuarama (PR).

O próximo concurso da Mega-Sena, de número 2599, será sorteado na quarta-feira (7), com prêmio estimado no valor de R$ 3 milhões.

Como jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para jogar, o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Mega-Sena 2598

Apostas do Paraná ganhadoras com 5 acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipos de aposta Cotas Prêmio IVATE/PR LOTERICA IVATE 6 Não Simples 1 R$72.766,96 PRIMEIRO DE MAIO/PR LOTERICA PRIMEIRO DE MAIO 6 Não Simples 1 R$72.766,96 UMUARAMA/PR ASPEN 7 Não Bolão 14 R$145.533,92

