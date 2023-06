Maior shopping de Curitiba completa quatro anos com crescimento no faturamento

O Jockey Plaza Shopping completa quatro anos de funcionamento nesta segunda-feira (5) em um momento de crescimento. Só no primeiro trimestre deste ano, o empreendimento aumentou o faturamento em 10,17% na comparação com o mesmo período de 2022.

Além disso, o maior shopping de Curitiba, com 200 mil metros quadrados de área construída, registrou crescimento de 33% em atração de público, tendo em média cerca de 1 milhão de visitas por mês. Atualmente, o empreendimento tem 350 operações, entre lojas, quiosques e operações gastronômicas.

Imagem interna do Jockey Plaza Shopping. Foto: Leticia Akemi/Gazeta do Povo

“Comemoramos nesses quatro anos um Jockey mais consolidado, robusto e com público fidelizado. Somos o shopping da família, com atrações para todas as idades. Um empreendimento único, com um mix completo de lojas e uma vasta opção gastronômica e que, mês a mês, supera suas metas, atrai mais público e fortalece as relações com clientes e lojistas”, comenta o superintendente do Jockey Plaza Shopping, Daniel Bueno.

No último ano, o Jockey Plaza Shopping apresentou a maior decoração de Natal da iniciativa privada da cidade: o Carrossel de Paris, com decoração inspirada na cidade francesa. Além de grandiosa, na praça central, as famílias puderam aproveitar os brinquedos gratuitos e inclusivos disponíveis. O crescimento nas vendas nos meses de novembro e dezembro de 2022 foi de 26,85%, comparado com o mesmo período do ano anterior.

