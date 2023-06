Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Prefeitura de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. São 189 vagas e com salários que podem ultrapassar R$ 18 mil reais.

As inscrições seguem até o dia 25 de junho, às 23h59, e devem ser feitas pela internet. As taxas variam de R$ 40 à R$ 100, sendo que as provas estão previstas para o dia 16 de julho.

As vagas são para auxiliar operacional, auxiliar de enfermagem, educador infantil, intérprete de libras, pedagogo, professor, enfermeiro e médico da família (veja lista abaixo).

De acordo com o edital, os salários variam de R$ 1.765,22 até R$ 18.413,46.

Vagas e salários

Enfermeiro I: 1 vaga, com carga horária 40 horas semanais e salário de R$ 6.274,98

Médico da Família: 1 vaga, com carga horária 40 horas semanais e salário de R$ 18.413,46

Educador Infantil: 70 vagas, com carga horária 40 horas semanais e salário de R$ 4.460,69

Intérprete de Libras: 1 vaga, com carga horária 20 horas semanais e salário de R$ 2.612,62

Pedagogo: 15 vagas, com carga horária 20 horas semanais e salário de R$ 2.990,10

Professor: 90 vagas, com carga horária 20 horas semanais e salário de R$ 2.990,10

Auxiliar Operacional: 10 vagas, com carga horária de 40 horas semanais e salário de R$1.765,22

Auxiliar de Enfermagem: 1 vaga, com carga horária 40 horas semanais e salário de R$ 2.508,00

