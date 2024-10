Feriado em Curitiba tem eventos infantis, shows e festa no Couto! Veja programação

O dia 12 de outubro é especial. Feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, Dia das Crianças e aniversário de 115 anos do Coritiba. Vários eventos estão marcados para toda a família em Curitiba e também na Região Metropolitana.

Vamos começar com a criançada. A CAIXA Cultural Curitiba apresenta o show Barulinho, em celebração ao Dia das Crianças. A programação especial segue durante o final de semana, totalizando cinco apresentações livres para todos os públicos. Todos os shows contam com intérprete de Libras, audiodescrição e monitor de neurodiversidade, além de acessibilidade plena no teatro. O público indicado é partir de 12 anos

Nos dias 12, apresentações às 15h e 17h, e no dia 13 de outubro às 17h. O teatro fica localizado na Rua Conselheiro Laurindo, 280, Centro. Ingressos R$20,00 a inteira e R$10,00 a meia e a compra pode ser feita pelo site.

O que fazer no Dia das Crianças em Curitiba

O SOUQ Curitiba celebra o Dia das Crianças com uma programação especial para toda a família. O espaço, que é o maior de gastronomia e entretenimento da capital paranaense, terá brinquedos infláveis gratuitos, além de um Espaço Kids equipado com monitores para crianças a partir de 4 anos, garantindo diversão e segurança para os pequenos. O SOUQ fica na Avenida Iguaçu, 4399, na Vila Izabel.

Criança e circo. Uma combinação perfeita com Mirage Circus que está na última semana na capital. Serão três horários no sábado (15h, 18h e 21h), e três no domingo (11h, 16h e 19h). A megaestrutura compõe o maior circo da América Latina com atrações que vão dos divertidos palhaços ao impressionante Globo da Morte. Ingressos começam em R$ 25 (meia). O circo é acompanhado de uma Roda Gigante de 40 metros de altura. Ingressos antecipados no site do Mirage Circus. O Mirage está instalado na Avenida Senador Salgado Filho, 7636.

Também no sábado (12), a Incorporare Empreendimentos, construtora do Grupo Andrade Ribeiro, realiza um evento gratuito voltado para as crianças, no Campo Comprido, com brincadeiras e pipoca. A ação será das 10h às 16h no Plantão de vendas do Villaggio San Fratello (Rua Renato Polatti, 2535 – Campo Comprido).

Programação do Dia das Crianças na Região Metropolitana de Curitiba

Na Região Metropolitana, a festa está marcada. Em Campina Grande do Sul, Feira Especial ”Dia das Crianças”, no Bosque Jardim Paulista (ao lado do Ginásio de Esportes). Brincadeiras, pipoca e algodão doce.

Em Colombo, a boa é 3º Festival Infância Feliz – Edição Cinema para Todos será realizado no Parque Municipal da Uva. A entrada é totalmente gratuita com espaço kids. O Parque Municipal da Uva fica na Rua Marechal Floriano Peixoto, 8771, no Centro.

Sábado tem vários shows musicais para adultos em Curitiba

O sábado vai ser de shows em Curitiba. A grande expectativa está para a Ligga Arena, onde Chitãozinho & Xororó e mais Fábio Jr., prometem belas apresentações. O show da dupla paranaense será dividido em quatro blocos, resgatando o surgimento dos artistas José e Durval. Já Fábio Jr, comemora 70 anos de vida com a turnê “Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos”. Os ingressos terão preços que variam de R$ 95 (meia-entrada de cadeira superior) a R$ 2.500 (mesa para quatro pessoas) de acordo com o setor, modalidade escolhidos e lotes vigentes.

Ainda na cidade e ali perto da Arena vai ter Ferrugem, comemorando 10 anos de sucesso. O show está marcado para a Vila Capanema, tendo ainda o show do grupo de pagode Kamisa 10. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 67,50, pelo site da Blueticket.

Festa no Couto! Evento para crianças e adultos celebra aniversário de 115 anos do Coritiba

Em comemoração aos 115 anos de fundação, o Coxa está promovendo uma grande festa para crianças e adultos, no Couto Pereira.

Para as crianças, espaço Kids com brinquedos infláveis e muita brincadeira que farão a alegria dos pequenos. Os pets também terão um espaço destinado especialmente para que eles aproveitem o dia ao lado de seus tutores, além de uma feira de adoção de cachorros, organizada pela ONG DNA Animal.

Além disso, presenças especiais de atletas, dos mascotes Vovô Coxa e Caramelo Auviverde. Nas dependências do estádio, opções de food trucks e bandas para animar o dia.

