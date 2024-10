Ansiosa para show em Curitiba, fã do Fábio Jr. coleciona tatuagens e pedido de casamento

Uma moradora da Cidade Industrial de Curitiba (CIC) aguarda com ansiedade o 12 de outubro. A data é especial, feriado de Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças e show do Fábio Jr. na Ligga Arena.

Nadir da Silva, 55 anos, cozinheira, nascida em Cascavel, na região oeste do Paraná, veio pequena para Curitiba. Na infância, ao escutar as músicas de Fábio Jr. se apaixonou com as canções e decidiu se tornar uma grande fã.

“Essa paixão é desde pequena quando escutava ele nas rádios. Gosto também dele atuando na televisão, é um artista completo”, disse Nadir.

Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

Com o passar do tempo e a possibilidade de acompanhá-lo nas turnês em Curitiba, o carinho e a admiração só aumentou pelo cantor responsável pelos sucessos como “Pai”, “Quando Gira o Mundo”, “Caça e Caçador”, “O que que há”, “Alma Gêmea”, e tantos outros.

Segundo a fã, ela já perdeu as contas de quantos shows acompanhou de Fábio Jr. “Perdi a conta de quantos shows fui para vê-lo. Eu sempre fico na primeira fila e já pedi em casamento. Estou esperando a resposta”, brincou Nadir que é casada com o Claudio e tem na filha Adriana a grande companheira nas apresentações.

Fã de Fábio Jr tem várias tatuagens em homenagem ao cantor

Para comprovar a paixão por Fábio Jr, Nadir tem várias tatuagens relacionadas ao cantor. Além disso, dentro de casa, quadro, fotos e fitas de apresentações do artista ilustram essa simpatia. “Tenho o nome e frases tatuadas de momentos importantes da vida dele. A novidade é o quadro que posso ficar olhando”, comentou a cozinheira.

Tatuagens homenageiam Fábio Jr. Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

Quanto ao dia 12 de outubro, a expectativa do show aumenta com a proximidade. O ingresso não foi comprado, mas a presença logo deve ser confirmada. “O valor é alto, mas irei dar um jeito. Ele é lindo e maravilhoso, tenho até medo de um dia estar ao lado dele. Meu coração não vai aguentar”, completou a fã do polivalente artista.

