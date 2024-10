Inscrições para novo processo seletivo do IFPR estão abertas

Estão abertas as inscrições para os cursos técnicos integrados e subsequentes ao ensino médio e de graduação do Processo Seletivo do Instituto Federal do Paraná (IFPR) 2024/2025. Ao todo serão ofertadas 7107 vagas, sendo 3965 para os cursos técnicos integrados e subsequentes e 3142 vagas para os cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e tecnologia).

Para os cursos técnicos integrados e subsequentes ao ensino médio, as inscrições estão abertas até o dia 1º de novembro de 2024. As inscrições têm um custo de R$30 e os candidatos têm até o dia 25 de outubro para solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição.

Para os cursos de graduação, o período de inscrição vai até o dia 17 de janeiro de 2025. O custo das inscrições é de R$50 e a solicitação de isenção da taxa pode ser realizada até o dia 15 de janeiro de 2025. Para os cursos de licenciatura não é necessário o pagamento da taxa de inscrição.

É importante destacar que para o processo seletivo deste ano a forma de seleção mudou e não haverá prova. Para os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio e Subsequentes será feita uma análise de currículo escolar dos candidatos e, para os cursos superiores, será utilizada a nota do Enem.

Inscrição

A inscrição deve ser realizada através do Portal do Candidato onde o candidato deverá realizar o login através de sua conta pessoal gov.br e seguir os passos dispostos no edital correspondente ao tipo de curso desejado.

O processo seletivo do IFPR oferece opções de formação que atendem estudantes que estão concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental e também os que estão concluindo ou que já concluíram o Ensino Médio. Confira abaixo os tipos de cursos ofertados.

Cursos Técnicos

Cursos técnicos integrados: oferecidos a quem já tenha concluído o Ensino Fundamental. Nesta forma de oferta, o estudante vai cursar o Ensino Médio de forma integrada à formação técnica, concluindo os dois cursos ao mesmo tempo no IFPR.



Cursos técnicos subsequentes: oferecidos a quem já tenha concluído o Ensino Médio, conferindo ao estudante habilitação profissional técnica de nível médio.

Cursos de graduação

Cursos de Bacharelado: curso superior com organização curricular voltada à formação científica e humanística, conferindo ao diplomado conhecimentos em determinado campo do saber para o exercício de atividade profissional, acadêmica ou cultural, com o grau de bacharel.



Cursos de Licenciatura: curso superior com organização curricular que habilita plenamente o profissional a atuar como professor na Educação Básica, nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, com o grau de licenciado.



Cursos de Tecnologia: curso superior que possui organização curricular estruturada a partir de eixos tecnológicos, habilitando o diplomado a atuar em áreas profissionais específicas nas quais sejam exploradas diferentes tecnologias, com o grau de tecnólogo.

Inclusão Social

Ao realizar a inscrição, o candidato pode optar por concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência ou então às vagas destinadas à política de cotas adotada pelo IFPR. Atualmente, 75% das vagas de todos os cursos e turmas são destinadas à política de cotas da instituição.

60% (sessenta por cento) do total das vagas ofertadas para cada curso e turma são reservadas aos candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental ou médio em escolas públicas do Brasil , em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos (Encceja) ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino.

, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos (Encceja) ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. 10% (dez por cento) do total das vagas ofertadas para cada curso e turma são reservadas aos candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas .

. 5% (cinco por cento) do total das vagas ofertadas para cada curso e turma são reservadas aos candidatos com deficiência.

Os 25% restantes do total das vagas ofertadas para cada curso e turma são destinados à ampla concorrência.

Localização

Atualmente o IFPR está presente em 28 municípios do Paraná, em todas as regiões do Estado, em cidades de pequeno, médio e grande porte. É a instituição federal de ensino presente no maior número de cidades paranaenses e possui mais de 30 mil alunos matriculados. Para mais informações sobre os cursos ofertados acesse a página de cursos do IFPR.

