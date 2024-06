Chitãozinho & Xororó e Fábio Jr sobem no mesmo palco em Curitiba

As dupla Chitãozinho & Xororó se prepara para apresentar a turnê “Por Todos os Tempos“, que terá uma agenda seleta de shows por todo o país, para a cidade de Curitiba. No dia 12 de outubro os irmãos paranaenses sobem ao palco que será montado na Ligga Arena junto com o cantor Fábio Jr, que completa 50 anos de carreira, para um show inesquecível.

A dupla celebra a atemporalidade da música convidando artistas a se apresentarem no mesmo dia, formando uma experiência inesquecível com dois grandes shows em uma mesma noite. Dessa vez o convidado será Fábio Jr, interprete de algumas da mais românticas músicas temas de novela do Brasil.

A pré-venda de ingressos acontecerá nos próximos sábado e domingo (08 e 09) para assinantes do Sócio Furacão, direto da Loja Oficial na Ligga. Já na segunda-feira (10), às 10h, inicia-se a venda para o público em geral pelo site Guichê Live, com ingressos que custarão a partir de R$ 95. A produção e realização são da RW7 Production & Entertainment e da Live Talentos.

Por Todos os Tempos

O show de Chitãozinho e Xororó será dividido em quatro blocos cuidadosamente pensados para retratar a essência da dupla, resgatando o surgimento dos artistas José e Durval. Mostrando como a arte transcende o tempo e continua a ser relevante e inspiradora para várias gerações, a turnê simboliza o legado dos irmãos e traduz o DNA artístico da dupla.

“Estamos muito felizes de começar uma nova turnê, depois do grande sucesso que foram os shows de 50 anos. A gente trabalhou muito em cima desse projeto com o objetivo de entregar muita emoção aos nossos fãs”, explica Chitãozinho.

Cada detalhe do projeto foi pensado para garantir que o show retratasse, de forma fiel e emocionante, desde o surgimento até a perpetuação da dupla na cultura brasileira. Com um repertório repleto de clássicos que marcaram a carreira, os fãs poderão reviver momentos icônicos e emocionar-se com as canções que fazem parte da trilha sonora de suas vidas. “O show é sempre um momento especial para nós e para os fãs; esperamos que esta festa seja ainda mais emocionante”, comenta Xororó.

Fábio Jr.

Somando-se à noite dos reis do sertanejo, o rei do romantismo não poderia ficar de fora desta noite em Curitiba. Fábio Jr. é convidado de Chitãozinho & Xororó e também fará um show completo, no dia 12 de outubro, na Ligga Arena. O cantor apresentará a sua turnê “Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos”, que comemora os 70 anos de vida do artista.

Como não poderia deixar de ser, o novo show é elegante, grandioso e épico. A escolha das músicas deve emocionar o público e eternizar esse momento tão especial.

A trajetória de Fábio é o fio condutor da narrativa do novo projeto, que vai abordar de forma única e surpreendente a carreira de ator, cantor, compositor, comunicador e poeta. Diferente de muitos artistas que atuam em vários segmentos, ele tem carreiras completas, e não complementares, por isso não tem como contar essa história sem abordar cada uma delas.

As apresentações na capital paranaense prometem emocionar e surpreender o público com estes dois grandes espetáculos. A parceria nos palcos, reforça a sintonia e amizade cultivada pelos artistas ao longo dos anos.

Serviço

O dois shows serão na Ligga Arena, dia 12 de outubro (sábado), a partir das 20h. O estádio fica na Rua Buenos Aires, 1260 – Água Verde – Curitiba. Os ingressos terão preços que variam de R$ 95 (meia-entrada de cadeira superior) a R$ 2.500 (mesa para quatro pessoas) de acordo com o setor, modalidade escolhidos e lotes vigentes.

