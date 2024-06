Paróquia de Curitiba oferece feijoada completa por R$ 60 no próximo sábado

O Movimento de Encontro de Casais com Cristo, da Paróquia Nossa Senhora das Mercês, convida moradores de Curitiba e região para participar de um almoço especial com feijoada no próximo sábado (08).

O evento começa às 11h30 e vai até 14h30. O valor da feijoada é fixo, R$ 60 por pessoa. Crianças abaixo de 10 anos não pagam. O almoço será realizado no salão paroquial da igreja. A feijoada e os acompanhamentos serão servidos no buffet ou para viagem (Marmitex).

Serviço

Feijoada – Paróquia Nossa Senhora das Mercês

Local: Av. Manoel Ribas, 966 – Mercês

Horário: das 11h30 às 14h30

Valor: R$ 60 por pessoa



