Festival da Pizza em Curitiba neste fim de semana: oito participantes

Os amantes da pizza terão um final de semana inteiro dedicado ao clássico da culinária italiana. A capital paranaense recebe o 2° Festival da Pizza, que acontece nestes sábado (08) e domingo (09), no Madá Pizza e Vinho.

O evento reúne oito restaurantes especializados em pizza. Ao longo de mais de dez horas, o ingresso garante comida à vontade e acesso às oficinas e aulas-show sobre a massa. Alguns dos temas abordados serão fermentação natural, preparo de antepastos, pizzas infantis e harmonização com vinhos e cervejas.

Os participantes do evento contarão com pizza a vontade das pizzarias Romanvs Pizzaria, Mathilda Pizzaria, Fábrika Pães, Funiculare Pizzaria, San Francisco Baking Institute, Osteria da Casa, Madá Pizza e Vinho, e Magrela Café. Além de boa comida, o evento vai contar com atrações kids e também com música ao vivo.

Já para quem deseja aprender mais sobre o universo da pizza, processos de fermentação natural, vinhos, antepastos, queijos e até cheesecake, conhecimento também não vai faltar. Serão mais de 10 horas de workshop gratuitas sobre os temas, com as feras dos segmentos em Curitiba.

Programação:

Estações e Afins (nos dois dias de evento):

Alexandre Barros – Romanvs Pizzaria

André Santi – Fabrika Pães

Daniel Mocelin – Mathilda Pizzaria

Dudu Sperandio – Funiculare Pizzaria

Eduardo Freire – San Francisco Baking Institute

Marcelo Lemos – Osteria da Casa

Wilmer Romero – Madá Pizza e Vinho

Eduarda Suzin – Magrela Café

Aulas Show

Sábado:

16h Pizza Romana com Alexandre Barros – Romanvs Pizzaria

17h Harmonização Vinhos e Pizza com Frederico Nunes e Wilmer Romero – Porto a Porto e Madá Pizza e Vinho

18h Preparo de Antepastos com Marcelo Lemos – Osteria da Casa

19h Pães de Fermentação Natural com Eduardo Padeiro – San Francisco Baking Institute

Domingo:

16h Pizza para Crianças com Emillene Stival – Gioia

17h Preparo de Cheesecake com Eduarda Suzin – Magrela Café

18h Pizza in Teglia com Chef Vavo Kriek – VavosKitchen e Gusto Pizza Bar

19h Preparo de Massa Fresca com Chef Taynã Guerin – Cottuta Pasta

20h Harmonização Queijos e Cervejas com Gabriel Mussiat – Maniacs

Atrações Musicais:

Sábado

16h – Selecta Manzana

19h – Trez Atrez convida Cauana Russo

21h – Selecta Manzana

Domingo:

16h – DJ Julio Mayo

19h – Carine Lupp Trio

21h – DJ Julio Mayo

Serviço

Segundo Festival da Pizza de Curitiba

Dias 08 e 09 de junho (sábado e domingo)

Das 15h30 às 22h

Local: Madá Pizza e Vinho – Rua Saldanha Marinho, 1230.

Ingressos: R$120 por dia do evento, com pizza a vontade

Aulas Show gratuitas, inscrições por ordem de chegada, conforme capacidade do espaço

Vinhos, cervejas e drinks vendidos à parte

Crianças até 6 anos não pagam

De 7 a 11 pagam meia

Profissionais da Gastronomia tem cupom de desconto

Ingressos em: https://www.meuipay.com.br/ingresso/link/?c=festivaldapizza&e=ingressos



