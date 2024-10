Chitãozinho & Xororó e Fábio Jr. trazem o melhor da música romântica a Curitiba

Quem for até a Ligga Arena neste sábado (12) vai desfrutar do que há de melhor na música romântica brasileira. Sem se importarem com rótulos, Chitãozinho & Xororó e Fábio Jr. trazem a Curitiba alguns dos maiores sucessos da história da música no Brasil, sejam temas de novelas, hits nas rádios ou “bombadas” nos serviços de streaming. Mais de meio século da mais pura e genuína arte musical popular do país.

O show acontece a partir das 20h, mas os portões serão abertos já às 17h. Ainda há ingressos disponíveis para alguns setores, entre eles os mais em conta (Cadeira Superior a R$ 95,00 a meia-entrada e R$ 190,00 a inteira). Clique aqui para adquirir o seu!

Na crista da onda

Com 54 anos de carreira, os irmãos paranaenses se esforçam para acompanhar as transformações do mundo e a evolução do próprio público, que se mantém fiel ao longo desse tempo. Segundo dados da assessoria dos cantores, foram mais de 6 mil shows até agora, com público estimado de 100 milhões de pessoas.

“A gente sempre gostou de inovar. Nesses 54 anos de carreira estamos sempre trazendo algo diferente para os nossos projetos. Por exemplo, fomos uma das primeiras duplas a adicionar a guitarra em músicas sertanejas”, lembrou Chitãozinho à Tribuna do Paraná. “A gente sempre se preocupou muito em fazer um trabalho de qualidade, colocando nossa personalidade e, com isso, acaba sendo um resultado diferente na sonoridade. Mesmo sendo música sertaneja, tem influências de pop, rock… Os fãs gostam muito e esse é o melhor resultado”, complementou Xororó.

Além de manterem a fidelidade dos mais velhos, a dupla não deixa de aproveitar as oportunidades de se aproximar do público em geral, inclusive os mais novos. Para isso, aproveitam as redes sociais para mostrar um pouco mais de suas rotinas.

“Usamos os novos recursos a nosso favor, estamos sempre presentes nas plataformas, nas redes sociais, mas sem pressão. Eu, particularmente, gosto muito. Estou sempre postando, mostrando um pouquinho da minha vida, pescaria na fazenda e os bastidores do nosso trabalho para os fãs”, comentou Chitãozinho.

“A gente consegue mostrar um lado da nossa vida que as pessoas não conheceriam antes. Na internet, me tornei o ‘Vovô Gepeto’, o pessoal se diverte quando posto meus trabalhos de artesão, consertando brinquedos dos netos, minhas invenções na marcenaria. É uma interação diferente para a gente, que começou há mais de 50 anos”, disse Xororó.

Pode-se dizer tranquilamente que a dupla já gravou de tudo um pouco, mas virou especialista em boa música e qualidade sonora, tanto na voz — o que o Xororó faz aos 67 anos é sacanagem — quanto nas produções.

Isso transformou os dois em referências, que, mesmo ainda na ativa, deixam um legado importantíssimo para as próximas gerações. “Acho que fica o legado também de se preocupar com a boa música, com letras que trazem mensagens legais, melodias ricas de instrumentos, arranjos… Uma sonoridade que ultrapasse o tempo e as gerações”, contou Xororó com orgulho.

“Agora tem diferentes vertentes: raiz, sofrência, romântico, agronejo… A gente deixa um legado de não desistir, sempre se reinventar, ficar de olho nas novidades do mercado para continuar fortalecendo o sertanejo”, completou Chitãozinho.

Chitãozinho & Xororó e Fábio JR não vão dividir o palco (serão shows separados), mas eles dividem com categoria a missão de falar de amor, sem parecerem datados e bregas. E sobre falar de amor…

Nascido para amar

70 anos de idade, 50 de carreira. Uma vida dedicada a falar de amor. “Graças a Deus, somos amor! Amor pela vida, pela minha mulher, minha família, meus fãs, minha carreira! É muito amor!”, disse Fábio Jr. à Tribuna.

Ainda como Mark Davis (pseudônimo que usou no início da carreira), Fábio percebeu que sua missão na música (e na vida) era celebrar o amor. “Caramba… foi acontecendo. Acho que desde sempre (amor como fio condutor), na verdade, rsrsrs. Lembro do meu pai falando… ‘você é romântico! Isso não vai mudar!’. E ele estava certo, rsrs”, completou.

Fábio está num momento de gratidão por tudo que conquistou até aqui, tanto na música quanto na carreira como ator e na vida pessoal. “Muita história pra contar e cantar! Eu sou muito abençoado e só agradeço a Deus e a toda moçada da luz por tudo. E também agradeço aos meus fãs que me acompanham desde sempre e a todos que me ajudaram a chegar até aqui! Ninguém faz nada sozinho! E hoje me sinto muito feliz e completo. Tenho orgulho de tudo e do que ainda vem por aí!”, orgulha-se.

Sobre os parceiros (de vida) de show, Fábio exalta que, apesar de trabalharem com estilos diferentes, o amor (ele de novo) os une numa mesma sintonia. “Sim… temos sonoridades diferentes, mas sempre falamos de amor, da vida… O romântico e o sertanejo se complementam.”

Xororó e Chitãozinho não poupam elogios ao amigo. “Temos uma amizade linda, de muita parceria. Temos um público parecido nos shows, eles amam o Fábio e abraçaram essa ideia que tivemos de convidá-lo para estar com a gente em Curitiba. Vai ser uma noite inesquecível com dois shows no mesmo dia”, disse Xororó.

“O Fábio é um amigo de vida, um grande parceiro daqueles que você fala ‘topa?’ E ele topa. A gente fez muitas coisas lindas juntos, que ficaram marcadas na nossa carreira e na dele também. A gente ama ele demais!”, concluiu Chitãozinho.

O show

A produção e realização são da RW7 Production & Entertainment e da Live Talentos. O show de Chitãozinho & Xororó será dividido em quatro blocos cuidadosamente pensados para retratar a essência da dupla, resgatando o surgimento dos artistas José e Durval. Cada detalhe do projeto foi pensado para garantir que o show retratasse, de forma fiel e emocionante, desde o surgimento até a perpetuação da dupla na cultura brasileira.

Com o show da turnê “Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos”, que comemora os 70 anos de vida do artista, Fábio JR promete uma “experiência impactante” para se emocionar e eternizar esse momento tão especial.

O show Chitãozinho & Xororó convida Fábio JR em Curitiba será na Ligga Arena (Estádio do Athletico Paranaense), sábado (12), a partir das 20h. O endereço é Rua Buenos Aires, 1260 – Água Verde.

