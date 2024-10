Ferrugem celebra 10 anos de carreira em Curitiba com show inédito

“Uma década de estrada, trabalho e muita música.” É assim que o cantor Ferrugem se recorda de seus dez anos de carreira, que ele festeja em 2024. A turnê comemorativa especial chega a Curitiba neste sábado, 12 de outubro, no Complexo Durival Britto e Silva (Estádio do Paraná Clube). O evento também contará com o show do grupo de pagode Kamisa 10.

Os ingressos estão à venda a partir de R$ 67,50, pelo site da Blueticket. A produção local é da CWB Brasil.

A turnê “Ferrugem 10 Anos” passeia por hits anteriores do músico, mas também por faixas inéditas, que foram pensadas especialmente para o show comemorativo. É o caso de “Me Bloqueia” e “Apaguei pra Todos”, que atualmente fazem sucesso Brasil afora. Além disso, tesouros escondidos de seu catálogo também não ficam de fora.

+ Especial Halloween: cinco clássicos do terror para conferir na telinha

O repertório toma como base o show apresentado pelo carioca em São Paulo, no dia 31 de janeiro, que rendeu o álbum ao vivo “Ferrugem 10 Anos Vol. 1: O Início”. A apresentação contou com a participação de nomes como Péricles, Mumuzinho, Sorriso Maroto, Menos É Mais e Mari Fernandes.

A direção geral do espetáculo é assinada por Anselmo Troncoso, enquanto a direção musical é de Lincoln de Lima (parceiro de longa data do artista).

Ferrugem é um dos cantores masculinos de pagode e samba mais ouvidos no Spotify Brasil, com mais de 7,7 milhões de ouvintes mensais. O cantor, natural de Campo Grande, ainda possui a impressionante marca de 3 bilhões de visualizações em seus vídeos no Youtube, além de 5,5 milhões de inscritos em seu canal. Ele contabiliza indicações a diversos prêmios – como o Grammy Latino, o Prêmio Multishow e o Troféu Melhores do Ano (da TV Globo) -, além de lotar apresentações país e mundo afora.

Bar da amizade e dos amigos completa 15 anos de sucesso em Curitiba

O show do Ferrugem em Curitiba acontece no sábado (12), no Estádio Durival Britto e Silva (Avenida Doutor Dário Lopes dos Santos, 500). Os ingressos custam a partir de R$ 67,50.

Novatos que bombaram nas eleições 2024 Carro é destruído em festa após eleição na RMC Vereadores ‘famosos’ que não se reelegeram