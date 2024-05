Curitiba Country Festival é neste fim de semana: shows, horários, rotas e mais

O Curitiba Country Festival 2024, festival com nomes da música sertaneja, acontece neste sábado (25) e domingo (26) na Expotrade Convention Center, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Confira a ordem dos shows e todas as informações sobre o evento.

O line-up é composto por artistas como Jorge & Mateus, Luan Santana, Léo Santana, Ana Castela, Zé Neto & Cristiano, Simone Mendes, Gustavo Mioto, entre outros. Ao todo, o evento conta com 30 horas de música.

Ordem dos shows do Country Festival 2024

Palco principal

Sábado (25)

Bruno Rosa

Luan Pereira

Hugo Pena & Gabriel

Léo Santana

Ana Castela

Matheus & Kauan

Luan Santana

Domingo (26)

Hugo & Vitor

Jeann & Julio

Gustavo Mioto

Simone Mendes

Jorge & Mateus

EME

Zé Neto & Cristiano

Victor & Leo

Shows Backstage

Sábado (25)

Banda Terezo

Ali & Rhuan

Jhennifer Lopes & Thiago

Luccas & Leonardo

Intervalos: DJ Canali

Domingo (26)

Eu Gosto Assim

Dani & Gabriela

Rafa Maya

Jhennifer Lopes & Thiago

Intervalos: DJ Canali

Os ingressos de último lote estão à venda exclusivamente pelo site do evento e pontos autorizados.

Rota alternativa para o Country Festival

A partir da manhã deste sábado (25) está previsto o bloqueio total da Avenida Victor Ferreira do Amaral, no bairro Tarumã, em Curitiba, para realização de obras da Prefeitura de Curitiba no trecho.

A organização do Country Festival publicou rotas alternativas para quem precisa passar pela região para chegar até o Expotrade Convention Center. Confira:

Espaços do Country Festival

Backstage: open bar, open food, visão privilegiada do palco, banheiro exclusivos, lounges de descanso, entrada exclusiva para o setor backstage e salão de beleza;

Camarote: open bar, visão privilegiada do palco, banheiros exclusivos, lounges de descanso, praça de alimentação e entrada exclusiva para o setor camarote;

Arena vip: formato pista, em pé e com amplo espaço, banheiros exclusivos e bares (alimentação e bebidas à venda).

Horários de funcionamento do Open Bar/Open Food no setor Backstage

Sábado (25): das 13h às 00h

Domingo (26): das 13h às 23h

Dicas importantes antes do show

Dê preferência ao transporte público. Caso opte por usar seu automóvel, programe-se. Saia com antecedência;

Verifique eventuais vias que estarão bloqueadas para o evento;

Verifique o site da Prefeitura para opções e horários de transporte coletivo;

Não aceite extorsão de tipo algum (flanelinhas, taxistas, camelôs etc.);

Não compre ingressos na rua de pessoas desconhecidas;

Use roupas leves e hidrate-se constantemente;

O evento é a céu aberto, venha preparado para potenciais mudanças de clima;

Atente-se aos seus pertences, o evento não se responsabiliza por objetos perdidos;

Não esqueça seu documento de identificação com foto.

O portador do ingresso será submetido a inspeções e revistas corporais.

Valor do estacionamento no Expotrade em Pinhais

Área Comum para Carros e motos: R$ 50,00

Área Coberta para Carros e motos: R$ 70,00

Área Comum para Vans, ônibus e caminhões: R$ 100,00. *Vans, ônibus e caminhões não há opção de vagas cobertas.

Valor do guarda-volumes

R$ 20 por item e ficará localizado apenas no acesso principal do evento.

Entrada com garrafa de água é permitida

O evento contará com pontos de hidratação e estará liberado o acesso com uma garrafa de água, embalagem plástica e desde que esteja lacrada.

Objetos proibidos no Country Festival

Não é permitida a entrada dos seguintes itens: câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais, Go-Pro (ou similares); cartazes de qualquer tipo; bandeiras e faixas com mastro; guarda-chuvas; bebidas alcoólicas; materiais ou objetos que possam causar ferimentos; armas de fogo ou branca de qualquer espécie; fogos de artifício; copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem; papel em rolo, jornais e revistas; capacetes de motos ou similares; correntes, cinturões e pingentes; roupas ou acessórios com partes pontiagudas que podem machucar; drogas ilegais, substâncias tóxicas, desodorante, cosmético ou perfume em recipientes com volume superior a 90 ml; materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndios; lasers, walkie-talkie e drones; pistolas de água, cadeiras, panfletos e adesivos; utensílios de armazenagem; cadeiras ou bancos; bastão para tirar foto; buzinas de ar; mochilas ou bolsas maiores do que 20x30cm; outros objetos que possam causar riscos, dano ou importunação, sujeitos ao critério da produção, segurança e policiamento no local.

Serviço – 15º Curitiba Country Festival

Local: Expotrade Convention Center – São José dos Pinhais/PR

Endereço: Rod. Dep. João Leopoldo Jacomel, 10454 – Vila Amelia, Pinhais – PR, 83320-005

Horário de abertura do evento: 11 horas

