A Netflix anunciou um aumento nos preços de todos os seus planos no Brasil. A partir desta sexta-feira (24), novos assinantes já pagarão as novas tarifas, e os valores reajustados também serão aplicados aos assinantes atuais em breve. Confira os novos preços:

Plano com Anúncios : de R$ 18,90 para R$ 21,00

: de R$ 18,90 para R$ 21,00 Plano Padrão : de R$ 39,90 para R$ 45,00

: de R$ 39,90 para R$ 45,00 Plano Premium: de R$ 55,90 para R$ 60,00

Plano padrão da Netflix terá aumento de 12,5%

O plano Padrão da Netflix foi o que teve o maior aumento percentual, subindo 12,5%. A empresa ainda não esclareceu se os novos preços serão aplicados automaticamente para os assinantes atuais ou apenas para novos usuários.

Além disso, a Netflix já havia implementado, no ano passado, uma taxa adicional para o compartilhamento de contas fora da mesma residência. Para dividir a conta com quem mora fora de casa, é necessário pagar R$ 12,90 por mês por usuário extra.

Disney+ também aumentou

Esse aumento no preço da Netflix ocorre logo após a Disney+ também anunciar um reajuste significativo em seus preços. Depois da fusão com a plataforma Star+ os valores foram de R$ 43,90 a R$ 62,90 mensais.

Insatisfação nas Redes Sociais

Muitos clientes expressaram insatisfação nas redes sociais após o anúncio do aumento. Comentários de frustração e reclamações sobre o aumento de preços têm sido comuns, com usuários questionando a necessidade do reajuste e considerando outras alternativas de streaming. Esse descontentamento pode impactar a imagem da Netflix, especialmente entre o público jovem que é ativo nas plataformas sociais.

