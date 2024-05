Costelada do Bem em Curitiba reúne churrasqueiros em prol do Rio Grande do Sul

Churrasqueiros de Curitiba e região metropolitana se uniram para organizar a Costelada do Bem neste próximo sábado (26). O evento quer arrecadar fundos em prol do Rio Grande do Sul.

“Nós, churrasqueiros, nos juntamos para fazer o que a gente faz de melhor. No dia, além da costela, teremos arroz, maionese, farofa e bebidas sendo vendidas. Convidamos então você a estar conosco, ajudando nesse dia. Lá também será um ponto de coleta. Então depois será destinado, junto com todo o dinheiro arrecadado, as doações que vocês nos trouxerem”, disse um dos churrasqueiros do evento.

O local da churrascada vai ser no Quintal do Miranda, no Umbará, a partir do meio-dia. Não haverá reservas de espaço porque o espaço é limitado, mas é possível retirar a costela, levar pra casa e comer com seus familiares.

A costelada é vendida previamente em dois combos: para duas pessoas com 1 kg de costela, arroz, farofa e maionese por R$ 100, ou combo para uma pessoa com 0,5 kg de costela, mais arroz, farofa e maionese por R$ 60.

As vendas dos combos são antecipadas, via PIX, pelo número (41) 98894-2075.

Serviço

Costelada do Bem

Data e horário: sábado, 26 de maio, a partir do meio-dia

Local: Quintal do Miranda, Rua João Nichele, 640c – Umbará

Ingressos: combos de churrasco a partir de R$ 60

