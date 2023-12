A tradicional Caravana Iluminada da Coca-Cola chega a Curitiba neste sábado (23). O evento faz parte da última semana da programação de Natal de Curitiba que já contou com a visita da Maria Fumaça iluminada, o emocionante Coral do Palácio Avenida e entre outras atrações. Os caminhões decorados da marca encerram a tour natalino de 58 dias na capital paranaense.

A atração tem ínicio na fábrica da Coca-Cola FEMSA, a partir das 17h, e deve percorrer por diversos bairros de Curitiba até chegar ao Parque Náutico. Será que vai passar em frente da sua casa? Confira a rota completa abaixo.

O mapa com o trajeto completo você pode conferir no site oficial da Coca-Cola.

Caravana Iluminada da Coca-Cola em Curitiba

Quando: Sábado (23), a partir das 17h

Onde: Coca-Cola FEMSA

Local: R. Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 2873 – Boqueirão

Mais votado do Sul do país

