Últimos dias para conferir as atrações natalinas em Curitiba que se despede com muitos encantos e emoções. Nesta última semana, dois espetáculos se juntam à programação: o tradicional Oratório no Parque Tanguá, que marca o encerramento da programação de Natal de Curitiba, e a estreia da Ópera João e Maria, que acontece no Auditório Regina Castillo.

Oratório no Parque Tanguá

Ao ar livre, a superprodução reunirá um elenco de 30 atores, cantores e bailarinos para contar e celebrar a história do nascimento de Jesus.

Quando: Quarta-feira (20), às 19h30, e continua em cartaz até sábado (23/12)

Onde: Parque Tanguá

Endereço: Rua Oswaldo Maciel, 97

Ópera João e Maria

A magia e o encantamento do Natal ganham uma homenagem musical emocionante da orquestra Ladies Ensemble em dezembro, com a apresentação da ópera “João e Maria”.

O projeto tem como entidade beneficiada o hospital Pequeno Príncipe e foi viabilizado pela Lei federal de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. A coordenação geral é do Solar do Rosário.

Quando: Terça-feira (19), às 20h, e continua até sexta-feira (22/12)

Onde: Auditório Regina Casillo – Solar do Rosário

Endereço: Rua Lourenço Pinto, 500

Drive-thru Parque Náutico

Caminho de Luz Copel Telecom no Parque Barigui. Foto: Ricardo Marajó / SMCS

O tradicional e maravilhoso drive-tru do Natal de Luz de Curitiba, onde os visitantes percorrem as diversas estações natalinas, desde os Portais Iluminados, passando pela Casa do Papai Noel, Árvores de Natal, Banda de Papais Noeis e as três fases da história da Natividade: A Anunciação, a Visita de Maria à sua prima Isabel e O Presépio de Natal. Todos interpretados por atores como uma presença viva do grande acontecimento.

Aberto a todos os modais: carro, moto e bicicleta. Não é necessário agendamento.

Quando: De terça-feira a domingo, às 19h, vai até sábado (23/12)

Onde: Parque Náutico

Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 0

Ópera no Palácio Garibaldi

Foto: Divulgação/SMCS

Na fachada do imponente Palácio Garibaldi, edificação histórica de 1904 e marco da imigração italiana em Curitiba, serão apresentadas árias de óperas famosas, nas vozes de cantores líricos, como Maria Callas e Pavarotti.

Quando: De terça-feira (19) e quarta-feira (20/12), às 19h30

Onde: Palácio Garibaldi

Endereço: Praça Garibaldi, 12 – São Francisco, Curitiba

Natal Shopping Mueller no Passeio Público

Foto: Divulgação/SMCS

Quando: De quinta-feira a domingo, às 19h30, vai até sábado (23/12)

Onde: Passeio Público

Endereço: Rua Luiz Leão, 391

