A programação de Natal de Curitiba vai ganhar mais um espetáculo nesta semana. Depois do Coral do Palácio Avenida, estreia nesta terça-feira (19) a ópera “João e Maria”, um clássico dos contos dos irmãos Grimm. Produzido pelo Solar do Rosário, as apresentações acontecem no Auditório Regina Casillo, entre terça e sexta-feira (22).

A ópera tem direção artística e musical de Fabiola Bach Akel, direção cênica de Bruna Steudler e regência de Alexandre Brasolim. Os cantores solistas são: Karolyne Liesenber (Maria), Ana Paula Machado (João), Ana Paula Brunkow (bruxa), Adriana Almeida (mãe), Thiago Montero (pai), Yoran Sebastian (gênio do sono) e Helen Tormina (fada do orvalho). A obra será executada em sua língua original, o alemão, com legendas projetadas.

Os ingressos estão à venda no Disk Ingresso e custam a partir de R$ 15 (meia-entrada).

Serviço:

Ópera João e Maria

Quando: 19 a 22 de dezembro

Horário: terça, quarta e quinta, às 20h; sexta, às 17h

Local: Auditório Regina Castillo

Endereço: R. Lourenço Pinto, 500 – Centro

Ingressos: a partir de R$ 15 no Disk Ingressos

