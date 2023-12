Frio na barriga para o ensaio geral, na noite desta sexta-feira (15), do tradicional coral natalino do Palácio Avenida, no coração de Curitiba. Nas janelas do histórico edifício, no Centro da capital, 70 crianças e adolescentes de instituições de acolhimento vão soltar a voz em um “treino” para mais duas apresentações oficiais marcadas para este fim de semana.

A 33ª edição do Natal do Palácio Avenida, integra a programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2023, com o tema “O Encanto da Árvore de Natal”. O evento promete, mais uma vez, preservar a essência que faz curitibanos e turistas se emocionarem nesta época do ano.

Natal no Palácio Avenida. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

“Este evento, além de resgatar a verdadeira essência natalina, simboliza nosso compromisso em criar momentos inesquecíveis para o público que tradicionalmente lota ruas do Centro de Curitiba para aplaudir as crianças coralistas”, declarou Nathalia Garcia, diretora de marketing do Bradesco. Desde 2016, o Bradesco é responsável pela realização do espetáculo

Público pode acompanhar de perto

O público mais uma vez poderá ver e sentir de pertinho a magia deste tradicional espetáculo natalino, que entra na sua segunda apresentação presencial desde o fim da pandemia da Covid-19, em Curitiba.

Em 2021 – ainda online – o Natal do Palácio Avenida contou com a participação do cantor Carlinhos Brown com o tema “O Segredo das Janelas, O Natal da Esperança”. Já em 2022, o evento retomou o formato presencial e encantou as pessoas com o tema “As Cartas do Papai Noel – As inesquecíveis mensagens de Natal”.



Serviço

Natal do Bradesco no Palácio Avenida

Tema: “O encanto da árvore de Natal”

Data do ensaio: 15 de dezembro de 2023

Data das apresentações: 16 e 17 de dezembro de 2023

Horário do ensaio e das apresentações: 20h15

Onde: Palácio Avenida, no Centro de Curitiba

