Encantando curitibanos e turistas há décadas, o tradicional espetáculo de Natal que leva um coral infantil para janelas do Palácio Avenida, no Centro da Curitiba, será virtual, gravado e terá apenas uma apresentação em 2020, justamente no ano em que celebra sua 30ª edição.

As mudanças que foram provocadas pela pandemia, segundo os organizadores do evento, são para atender as normas de distanciamento social contra o novo coronavírus, que ainda estão em vigor em Curitiba. Veja como foi no Natal de 2019!

Com o tema A Grande História de Natal, a apresentação deste ano do Natal do Palácio Avenida será transmitida no dia 19 de dezembro, às 20h45, no site www.nataldopalacioavenida.com.br, que será lançado em novembro.

Em 2020, a celebração que contará com a participação de artistas brasileiros, promete ser um tributo às três décadas do evento, com muita música e resgate de histórias de pessoas que participaram ou assistiram edições anteriores, como ex-coralistas, equipe de produção e público.

De acordo com os produtores, o site do Natal, que vai ao ar no próximo mês, trará muitas oportunidades de interação com o público. E com a transmissão do evento sendo realizada de forma on-line, a organização acredita que conseguirá democratizar ainda mais o espetáculo, levando o show para todo o país.

Música e educação

O coral natalino é composto por crianças e adolescentes de instituições de acolhimento apoiadas pelo Programa Educação, do Banco Bradesco, que promove desenvolvimento educacional e psicossocial, com a oferta de plano de saúde e de aulas de educação musical.

A musicalização das crianças e adolescentes normalmente tem início no começo do segundo semestre e vai até o fim de outubro. Em novembro, começam os ensaios para o espetáculo de Natal.

Este ano, durante a pandemia, as aulas de educação musical estão acontecendo de maneira on-line com a equipe da maestrina Dulce Primo.

Natal do Palácio Avenida Bradesco 2020

Quando: 19 de dezembro, em única apresentação

Horário: 20h15

Onde: www.nataldopalacioavenida.com.br (lançamento em novembro)