O espetáculo de Natal do Palácio Avenida, uma das mais famosas e tradicionais atrações natalinas de Curitiba, estreia nessa sexta-feira (6). Com o tema ‘As Cores do Natal‘, o show desse ano promete trazer novos elementos, novas músicas, inovações e também a participação do público.

Muito aguardado pelos espectadores, que têm nas apresentações no Palácio Avenida um dos ápices do Natal curitibano, a estreia do evento gera expectativa também em quem trabalha diretamente nele. ‘Na [última] sexta-feira, no último ensaio, entrei no teatro e fiquei muito emocionado‘, disse o diretor geral do espetáculo Daniel Marques, estreante no Natal do Palácio Avenida.

Outro novato, o ator Felipe Montanari, que será o mestre de cerimônias, também não escondeu a emoção. ‘Chorei na reunião de apresentação, chorei no momento que vi as crianças cantando, na primeira vez que cantei, é muita emoção‘.

O sentimento é compartilhado com Dulce Primo, que ao contrário da dupla, faz parte do espetáculo há 26 anos. ‘É muito legal, uma emoção sempre, quando você vai pra janela e tem uma plateia, é o que todo artista espera‘, confirmou a diretora musical do show.

Coisa nossa

Oração, da A Banda Mais Bonita da Cidade, entrou no repertório e ganhou destaque todo especial, com adereços e participação dos anjos. Foto: Felipe Raicoski/Tribuna do Paraná

Pela primeira vez na história do espetáculo, uma música curitibana faz parte do repertório. Com a nova proposta da direção, de trazer uma linha sonora mais popular, a canção Oração, da A Banda Mais Bonita da Cidade, entrou na lista e ganhou destaque todo especial.

‘Quando sentamos pra falar do repertório, disse que a única musica que não podiam mexer é Oração, porque é uma parte de mim no espetáculo. Faz todo sentido ter uma música da cidade, cantada pelas crianças da cidade‘, disse Marques.

Segundo Dulce, a canção curitibana tem um significado único para o espetáculo. ‘A música veio no momento certo. Diferentemente das outras vezes, o anjo participa, canta, ele tem uma interação com a criança‘, comentou.

A expectativa dela é que Oração seja como um dos ápices do show. ‘Quanto mais a gente consegue essa interação, a emoção passa, como bolhas que explodem. Essa explosão de emoção eu espero que seja muito boa‘.

MC Felipe

A edição 2019 do Natal do Palácio Avenida tem um mestre de cerimônias. Além de comandar o show, o ator Felipe Montanari é uma espécie de condutor, que liga show, público e crianças com sua experiência como condutor de auditório, área em que é especializado.

Natal do Palácio Avenida tem um mestre de cerimônias, o ator Felipe Montanari. Foto: Felipe Raicoski/Tribu na do Paraná

Por tudo isso, Montanari acredita que esse seja o maior desafio de sua carreira. ‘É a primeira vez que participo de um espetáculo tão grandioso. É um lugar aberto, um espaço público, pode acontecer muita coisa. Tenho que medir o quanto eu vou dar para sempre ter aquele nível de participação‘, comentou.

Emotivo por natureza, o mestre de cerimônias diz que sua grande alegria é a amizade que fez com as crianças, que ele mesmo diz serem as verdadeiras estrelas do espetáculo. ‘As crianças são as grandes protagonistas. A produção teve muito cuidado em fazer alguns encontros meus com as crianças, brinquei com elas, a gente criou uma empatia muito legal. Eu estou entrando na turma delas‘, brincou.

Serviço

Natal do Bradesco 2019 – As Cores do Natal

Onde: Palácio Avenida, no Centro de Curitiba

Quando: 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro (às sextas, sábados e domingos)

Horário: 20h15

Duração: 45 minutos por apresentação

