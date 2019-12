Depois de passar por Recife e Belo Horizonte, o Prime Rock Brasil, festival que celebra o rock nacional, volta à cidade onde surgiu. Neste sábado (7), Curitiba recebe a segunda edição do evento, com um line-up para lá de especial: Nenhum de Nós, Biquini Cavadão, Jota Quest, Capital Inicial, Wilson Sideral, Skank e Legião Urbana tocam no palco da Pedreira Paulo Leminski, num dia que promete fechar com chave de ouro o ano de shows na capital paranaense.

À Tribuna do Paraná, Sideral, que já participou da edição de BH, disse que a ideia do festival é importante para mostrar o quanto o rock nacional é forte. “Apesar de o rock não estar hoje nos grandes holofotes, sobrevive através de gerações e é num evento como este que a gente vê que essa música brasileira é imortal. Tá viva nas pessoas”.

+Leia também: Spotify divulga músicas mais tocadas de 2019 na plataforma

O músico, que lançou um projeto que revisita clássicos da música brasileira, tem se emocionado ao ver a reação das pessoas. “Sei que é até perigoso mexer com clássicos, mas a gente tem feito isso com seriedade. Estou muito ansioso para estar em Curitiba, porque a cidade é uma das mais roqueiras do Brasil, tanto que é muito valorizada. Isso sem contar a Pedreira, que é um patrimônio do país, então não vejo a hora”.

Foto: Lucas Sarzi/Tribuna do Paraná.

Segundo o idealizador do evento, que conseguiu quebrar as divisas e levar a ideia do Prime Rock Brasil para fora do Paraná, o festival busca resgatar a energia e o astral da época de ouro do rock nacional. “Queremos fazer com que o rock brasileiro reverbere e traga muitas alegrias para todos nós”, definiu Mac Lovio Solek.

O rock sempre combinou com solidariedade e é por isso que o festival apoia a campanha Natal Solidário 2019, da prefeitura, para arrecadar brinquedos novos para crianças em situação de vulnerabilidade social. Uma equipe da Fundação de Ação Social (FAS), responsável pela campanha, vai estar com um caminhão na entrada do evento, então é só trazer sua doação.

Foto: Divulgação.

Cronograma de shows

Os shows começam às 15h, com Sideral. Depois, às 16h, quem sobe ao palco é a banda Nenhum de Nós. Às 17h30 é a vez do Biquini Cavadão e logo depois, às 19h, os mineiros do Skank. Legião Urbana, com Dado Vila-Lobos e Marcelo Bonfá, tocam às 20h30. A banda Capital Inicial se apresenta às 22h e quem fecha o Prime Rock Brasil é a galera do Jota Quest, às 23h30.

Neste ano, embora os shows comecem a partir das 15h, a ideia é que as pessoas cheguem ainda mais cedo, a partir do meio-dia, para aproveitar as mais de 15 opções de comida. No Prime Rock Brasil não tem “pista premium”, então a dica é realmente chegar cedo para garantir o melhor lugar. Os ingressos custam a partir de R$ 150 e são vendidos pelo Disk-Ingressos ou na hora, na bilheteria.

Ruas bloqueadas!

As linhas de ônibus em direção à Pedreira Paulo Leminski são Nilo Peçanha e Interbairros II. As ruas Eugenio Flor e Antônio Krainski serão bloqueadas a partir das 8h e a João Gava, a partir das 11h.

O Setran estará orientando o trânsito no local, não será permitido estacionar na Rua João Gava, a rua da Pedreira. Os táxis vão ter acesso ao local e a partir das 22h, terá um ponto de táxi na esquina das Ruas Antônio Krainski e Nilo Peçanha.