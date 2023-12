A notícia de que o Bar Stuart fecharia suas portas após 119 anos, dada em primeira mão pela Tribuna, causou comoção entre os amantes da boa boêmia de Curitiba. Um verdadeiro patrimônio etílico e da “baixa gastronomia” curitibana. o tradicional boteco vai reabrir em março, totalmente remodelado, mas sem perder as características que transformaram o Stuart em um ícone das noites frias da capital paranaense.

Em 1904, o Stuart surgiu em Curitiba como um dos primeiros bares do Brasil. Durante 119 anos de história, o estabelecimento encantou e reuniu diversas gerações de curitibanos e turistas, carregando memórias, muita coragem e resistência, mantendo-se relevante por mais de um século. Por isso tamanha comoção com a notícia do seu fechamento.

Fruto da ousadia daqueles que tiveram firmeza e coragem para desbravar um segmento até então pouco explorado, o Stuart não poderia acabar pouco antes de completar 120 anos de história. Pensando nisso, o Grupo Mustang Sally, tradicional conglomerados gastronômico da cidade, e o Quintal do Monge, outra referência do segmento, resolveram unir forças para manter o Stuart mais vivo e presente na vida dos curitibanos.

A volta

Atualmente de portas fechadas, o bar localizado na Praça Osório se prepara para um retorno apoteótico no próximo mês de março. O Stuart passará por uma reestruturação completa, mas não perderá sua essência.

“É uma história de quase 120 anos que será mantida com todas as suas tradições. A ideia é promover uma grande restauração, que vai preservar o espírito e, principalmente, a estrutura centenária da casa. Vamos respeitar tudo aquilo que fez do Stuart um bar tão marcante e icônico”, destaca Lincoln Almeida, diretor do grupo Mustang Sally.

A ideia vai de encontro a uma tendência muito forte no Brasil, que consiste na revitalização e readequação de endereços tradicionais centrais, em grandes cidades, promovendo uma reintegração social e arquitetônica ao redor desses espaços.

A nova fase do Stuart vai refletir toda a expertise do Quintal do Monge, localizado no Centro Histórico de Curitiba há mais de uma década, e do Grupo Mustang Sally, que comanda alguns dos grandes fenômenos da gastronomia curitibana: Mustang Sally, Canabenta, Taco el Pancho, Sheridans e Chelsea Burger.

As mudanças serão realizadas para resgatar ainda mais o vanguardismo do estabelecimento, que ganhará uma nova fachada inspirada em sua própria história, com design que remete a arquitetura usada na metade do século passado. “A configuração do espaço, a decoração e muito do seu célebre mobiliário serão mantidos”, conta Lincoln. “Além da arquitetura emblemática, alguns dos funcionários mais queridos da casa também toparam ficar com a gente”, complementa.

“Bago de touro”

Testiculo de Touro, prato famoso servido no Bar Stuart. Foto: Aniele Nascimento

No cardápio da casa, consagrado por clássicas comidas de boteco, como a carne de onça, e preparos exóticos, como testículo de touro, rabo de jacaré e preparos com carne de rã, o público verá tudo aquilo que fez muito sucesso durante os mais de 100 anos do Stuart.

Além disso, Lincoln destaca que o menu será incrementado com novas opções de comidas e bebidas. “O Stuart tem muitos clientes fiéis, de anônimos a famosos, que têm no bar uma extensão de suas casas. Nós manteremos tudo aquilo que encanta os antigos clientes, além de trazemos novos pratos, tradicionais da culinária de boteco, para oferecermos um leque maior de opções para quem busca uma experiência única e inesquecível”, destaca.

Impossível apagar, por exemplo, as histórias e costumes do poeta Paulo Leminski, frequentador assíduo do bar, que tinha uma mesa habitual onde se sentava, tomava uma boa vodca e escrevia poesias por ali mesmo.

Para completar, Lincoln tranquiliza os grandes fãs do Stuart e celebra a chance de fazer parte da história de um dos bares mais antigos e famosos do Brasil. “Posso falar, com toda certeza, que nós do Mustang Sally e nossos parceiros do Quintal do Monge estamos realizando um grande sonho. Como profissionais do entretenimento, sempre fomos impactados pela história do Stuart, além de admirarmos toda sua resiliência. Não poderíamos deixar essa história maravilhosa, que vai completar 120 anos em 2024, acabar melancolicamente. Estamos muito orgulhosos e entendemos a responsabilidade de carregar esse legado tão significativo para os curitibanos. Tenho certeza de que não iremos decepcionar”, completa Lincoln.

O Bar Stuart fica na Praca General Osório (n° 427), no Centro de Curitiba. A casa será reinaugurada no próximo mês de março, com funcionamento de segunda a sexta, das 10h às 22h, e aos sábados e domingos, das 10h às 15h.

