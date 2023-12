Feira de Natal na Praça Afonso Botelho e musical “Luz do Mundo” são destaques desta sexta-feira (15); confira a programação

Faltando exatamente dez dias para o Natal, a programação natalina de Curitiba segue recheada de atrações. Nesta sexta-feira (15), os curitibanos que ainda estão atrás de presentes vão poder conhecer as feiras de Natal na Praça Afonso Botelho e também do Mercado Municipal Capão Raso.

Quem está a procura de um espetáculo, estreia nesta sexta o musical da Comunidade Evangélica Alcance de Curitiba, “A Luz do Mundo”, peça inspirada em passagens bíblicas sobre o nascimento de Jesus Cristo. Os ingressos custam R$ 15.

Cancelado por conta da chuva, a Festa das Lanternas foi reagendada para esta sexta-feira (15). O evento acontece no Bosque Alemão. Confira a programação abaixo.

Programação de natal de Curitiba para esta sexta-feira (15/12)

Feira de Natal na Praça Afonso Botelho

Foto: Divulgação/SMCS

Apresentações musicais, feirinha de artesanato, oficina para crianças, decoração com muito brilho nas árvores e na concha acústica vão fazer parte do Natal Ligga Arena, na Praça Afonso Botelho, no bairro Água Verde. A atração também conta com patrocínio do Club Atlhetico Paranaense.

Quando: 15 de dezembro, das 11h às 21h

Onde: Praça Afonso Botelho

Endereço: Rua Doutor Pedro Augusto Menna Barreto Monclaro, 3020

Feira Natalina do Mercado Municipal Capão Raso

Foto: Divulção

O Mercado Municipal do Capão Raso será o lugar ideal para garantir os presentes de Natal da família e dos amigos, além de um passeio divertido, com a Feira Especial de Natal. Presentes, artesanatos, acessórios e opções gastronômicas deliciosas para experimentar estarão disponíveis na Feira temática de Natal.

Quando: 15 de dezembro, das 10h às 20h

Onde: Mercado Municipal Capão Raso

Endereço: R. Otto Cabél, 51 (Em frente ao Terminal Capão Raso)

Festa das Lanternas

Festa das Lanternas. Foto: Divulgação/SMCS

O Bosque Alemão terá o realização da tradicional Festa das Lanternas (Lanternefest) nesta sexta-feira (15). Originalmente marcada para o domingo passado (10/12), a celebração germânica em homenagem a São Martinho precisou ser transferida devido às chuvas.

Quando: 15 de dezembro, às 19h30

Onde: Bosque do Alemão

Endereço: R. Nicolo Paganini, s/n – Pilarzinho

Especial de Natal: a Luz do Mundo

Musical Luz do Mundo. Foto: Divulgação

Musical inspirado em passagens bíblicas que contam sobre o nascimento daquele que seria a Luz do Mundo.

Quando: 15 de dezembro, às 20h

Onde: Comunidade Evangélica Alcance de Curitiba

Endereço: Av. República Argentina, 4917

Ingresso: R$ 15, compe pelo site oficial

Musical “Natal para Todos”

Em meados dos anos 70, personagens típicos do ambiente urbano enfrentam desafios dos mais variados em uma véspera de Natal. Com pitadas de humor, acabam revelando suas angústias e traumas relacionados à noite natalina. A voz amorosa que soa de uma emissora de rádio muito especial, porém, confrontará cada um desses habitantes da cidade, fazendo com que ressignifiquem o Natal. O musical “Natal para Todos” tem a participação dos grupos artísticos da Igreja Batista Alameda: Coral adulto, coral infantil, orquestra, dança adulto, balé infantil, teatro adulto e hip hop.

Quando: 15 de dezembro, às 20h

Onde: Igreja Batista Alameda

Endereço: Alameda Júlia da Costa, 2225

Ingresso: Gratuito

