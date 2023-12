Feira de Natal do Mercado Municipal Capão Raso começa nesta sexta

O Mercado Municipal Capão Raso inaugura sua Feira Especial de Natal nesta sexta-feira (15). O local conta com 30 expositores oferecendo opções de gastronômicas natalinas, presentes e artesanatos, além da presença do Papai Noel.

Na sexta (15) e no sábado (16) a feira funcionará das 10h às 20h; e no domingo (17), das 11h às 18h. O passeio de compras também pode contar com um encontro especial com o Papai Noel na decoração natalina do mercado. O bom velhinho estará diariamente no espaço até 23/12, das 14h30 às 20h30.

Com 100 lojas, o Mercado Municipal Capão Raso conta com diversas opções de alimentação, frutas, verduras e um Armazém da Família, além do comércio com lojas de brinquedos, roupas, acessórios de celular, lojas de bebidas, correio e cafeteria.

O local permite a integração com o Terminal Capão Raso, que fica ao lado, por meio do cartão-transporte da Urbs. O passageiro que sai do terminal pode acessar o mercado pela cabine de integração, fazer compras e retornar ao terminal sem que seja necessário pagar uma nova tarifa, dentro de um período de duas horas.

Serviço

Feira de Natal no Mercado Municipal Capão Raso

Quando: Sexta-feira (15) e Sábado (16), das 10h às 20h

Domingo (17/12), das 11h às 18h

Local: Mercado Municipal Capão Raso

Endereço: Rua Otto Cabel 51 – Em frente ao Terminal Capão Raso – Novo Mundo

