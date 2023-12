As luzes e a magia do Natal estão circulando pelos trilhos do Paraná. A Rumo, maior concessionária de ferrovias do país, promove a passagem de um trem de Natal, decorado e histórico, pelos municípios do estado. Na noite de terça-feira (12), várias pessoas acompanharam a festa na sede da companhia com a Maria Fumaça, em Curitiba, no bairro Cajuru. Confira abaixo vídeo, fotos e a programação deste ano.

LEIA MAIS – Árvore dos Sonhos da Tribuna 2023; faça o seu pedido de Natal!

O trem é do modelo Mallet 204, fabricado em 1950, e é a único em circulação na América do Sul. O veículo foi iluminado com 800 metros de mangueiras com luzes de led.

Em todas as paradas, a locomotiva histórica conta com presença do Papai Noel e seus duendes. E sempre antes da chegada do trem, a população pode conferir gratuitamente as apresentações de orquestras ou grupos locais.

“O programa Rumo ao Natal tem como objetivo mostrar a importância da data para todas as famílias paranaenses. A passagem da locomotiva é aguardada anualmente por diversos moradores dos municípios da Malha Sul. Sempre recebemos mensagens da população em nossas redes sociais perguntando quando o trem iluminado começará sua viagem. A concessionária se sente honrada em poder proporcionar à população momentos inesquecíveis de lazer, alegria e cultura”, diz Rodrigo Machado Thomaz, gestor de Sustentabilidade da Rumo.

VIU ESSA? Quatro apostas de Curitiba ganham prêmio pela Mega Sena 2667 milionária; Resultado

Essa ação da Rumo é realizada em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF). Os passeios seguem até 23 de dezembro com a chegada em cidades paranaenses e catarinenses.

Maria Fumaça de Natal. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Trem de Natal, em passagem por Curitiba. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Datas e cidades por onde o trem vai passar

Confira abaixo a programação da Maria Fumaça de Natal.

Paraná

13/12 – Estação Ferroviária de Piraquara -19h30 De Coral à Roça Nova

Apresentação do Coral Noah e a partir das 20h00 chegada da Maria Fumaça.

14/12 – Antonina – 20h00 Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel.

15/12 Morretes – 20h00 Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel.

16/12 Paranaguá – 19h00 Partida de Dom Pedro II, passando pelo Porto, Roque Vernalha e chegada ao Km 05. Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel.

16/12 Paranaguá – 20h00 Apresentação do Grupo Vozes da Unati e a partir das 20 e 30 horas, chegada da Maria Fumaça.

17/12 – Paranaguá (Km 05) – 19h30 Passando por Alexandra e Saquarema.

Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel.

17/12 – Morretes (Saquarema) – 21h30 Passando por Saquarema Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel

18/12 – Pinhais – 19h30 Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel.

18/12 – Curitiba (Iguaçu)- 20h15 Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel.

18/12 – Araucária – 22h00 Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel.

Santa Catarina

19/12 – Mafra – 20h30 Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel.

20/12 Corupá- 19h30 Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel.

21/12 São Francisco do Sul – 19h30 Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel.

21/12 Araquari – 21h50 Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel.

22/12 -Joinville – 19h00 Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel

22/12 – Guaramirim -22h00 Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel

23/12 – Rio Vermelho- 19h30 Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel

23/12 – São Bento do Sul – 20h00 Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel

23/12 Rio Negrinho – 21h30 Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel

Cuidados e segurança

Para que todos possam assistir à passagem do Trem de Natal 2023 em segurança seguem alguns cuidados essenciais:

– Mantenha distância segura de 15 metros da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem;

– Escolha um local seguro para registrar suas selfies e imagens.

– Nunca tente tocar ou subir nas locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados.

– Atenção redobrada às crianças. Pais e responsáveis devem mantê-las em segurança.

Você já viu essas??

Revitalização geral! Ilha paradisíaca do Paraná terá obras e investimento milionário Gourmetização desenfreada? Boemia de Curitiba na UTI? Fechamento de bares tradicionais levanta dúvida Novidades!! Shopping de Curitiba inaugura novas lojas; confira a lista completa