Quatro apostadores de Curitiba ficaram a apenas uma dezena de distância do prêmio de R$ 3 milhões, sorteado pela Mega Sena 2667 milionária, na noite desta terça-feira (13) . Por terem acertado cinco dos seis números sorteados, os apostadores de Curitiba ganharam um prêmio de “consolação” de R$ 23,9 mil. Nada mal, hein?

Resultado Mega Sena 2667 milionária: 01, 04, 08, 21,46 e 51.

Das quatro apostas de Curitiba que acertaram a quina da Mega Sena 2667, apenas uma delas foi feita por canal eletrônico. As outras três foram realizadas nas seguintes lotéricas: Loterias Pinheirão, no bairro Bacacheri, Lotérica Santa Felicidade, no bairro Santa Felicidade, e na Queixo Loterias, no bairro São Francisco. Veja o detalhamento abaixo:

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Sim Simples 1 R$23.963,56 CURITIBA/PR LOTERIAS PINHEIRAO 6 Não Simples 1 R$23.963,56 CURITIBA/PR LOTERICA SANTA FELICIDADE 6 Não Simples 1 R$23.963,56 CURITIBA/PR QUEIXO LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$23.963,56

Quer jogar na Mega Sena? Siga estes passos!

Para apostar na Mega Sena é preciso marcar de 6 a 20 números do volante, ou deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha. ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos, na chamada Teimosinha.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 5. Porém, é possível ter mais chances ao apostar com mais números. O máximo de números que a Mega Sena permite são 20, mas o preço da aposta salta para R$ 193,8 mil.

