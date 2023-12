Foram conhecidas nesta terça-feira os artistas que vão dominar o palco do Curitiba Country Festival, um dos eventos mais importantes e tradicionais da música sertaneja e popular do Brasil. O line-up oficial da 15ª edição do tão aguardado festival traz nomes consagrados do sertanejo, revelações da música e a volta aos palcos de duas duplas muito queridas pelos fãs.

O evento será realizado nos dias 25 e 26 de maio de 2024, no Expotrade, centro de convenções localizado em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, e promete uma experiência musical de alta qualidade, com mais de 30 horas de diversão e entretenimento. As estrelas serão Luan Santana e Ana Castela, os clássicos como Jorge e Mateus e as voltas de Hugo Pena e Gabriel e Victor e Leo.

Veja a lista dos shows do Country Festival 2024 já confirmados:

Sábado (25/05):

Luan Santana,

Ana Castela,

Gustavo Mioto,

Munhoz & Mariano,

Hugo Pena & Gabriel,

Matheus & Kauan,

Bruno Rosa.

Domingo (26/05):

Jorge & Mateus,

Zé Neto & Cristiano,

Victor & Leo,

Simone Mendes,

Luan Pereira,

EME,

Hugo & Vitor.

Uma nova atração será confirmada em breve pela organização.

A venda de ingressos começou nesta terça-feira (12), pelo site curitibacountryfestival.uhuu.com e pontos autorizados, com valores a partir de R$ 48 (+ taxas). O Curitiba Country Festival é mais uma realização da Opus Entretenimento, em parceria com AME e Like Entretenimento.

Além da diversidade musical, o festival se destaca pela tradicional infraestrutura de alto padrão e conforto ao público. O Expotrade oferecerá três diferentes espaços para curtir o evento:

Backstage: open bar, open food, visão privilegiada do palco, banheiro exclusivos, lounges de descanso, entrada exclusiva para o setor backstage e salão de beleza. R$ 294 (+ taxas);

Camarote: open bar, visão privilegiada do palco, banheiros exclusivos, lounges de descanso, praça de alimentação e entrada exclusiva para o setor camarote. A partir de R$ 175 (+ taxas);

Arena vip: formato pista, em pé e com amplo espaço, banheiros exclusivos e bares (alimentação e bebidas à venda). R$ 48 (+ taxas).

Há também a opção dos ingressos de passaporte, que valem para os dois dias. Nestes casos os valores são:

Arena Vip – a partir de R$ 130 + taxas

Backstage – a partir de R$ 710 + taxas

Camarote – a partir de R$ 420 + taxas

Outro ponto positivo é que o Expotrade é de fácil acesso, localizado praticamente no limite territorial de Curitiba, o que ajuda principalmente a chegada das excursões e pessoas de cidades de outros Estados e de regiões próximas. A cidade de Pinhais é considerada um importante pólo de serviços e comércio da região.

O evento deve atrair pessoas de todo o Estado do Paraná e Santa Catarina, além de capitais como São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e até Belo Horizonte.

Realizado desde 2007, o Curitiba Country Festival tem o importante papel de fomentar e enaltecer a cultura sertaneja na região, movimentando diversos setores da economia local, gerando empregos diretos e indiretos, e proporcionando uma opção de entretenimento de qualidade para um público fiel e eclético.

O Expotrade Convention Center fica na Rod. Dep. João Leopoldo Jacomel, 10454 – Vila Amelia, Pinhais – PR, 83320-005. Classificação: 12 a 17 ANOS – acompanhado dos pais ou responsáveis. Nas áreas open bar(camarote e backstage permitida a entrada apenas de maiores de 18 anos

