A programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais está extensa, explore a magia do Natal com as mais diversas atrações, que estão de encher os olhos nesta terça-feira (12).

Entre os destaques estão a Banda da Caximba no Memorial Paranista, o Cortejo Natalino com a Família Folhas, Ópera das Etnias e a pedalada noturna. Confira a seguir os destaques do dia.

Programação de Natal em Curitiba para esta terça-feira (12/12)

Banda da Caximba

Banda do Caximba reúne 80 músicos no Memorial Paranista para homenagear a cidade. Foto: Cido Marques

Endereço: R. Mateus Leme, 4700 – São Lourenço (Memorial Paranista)

Horário: 12 de dezembro, às 16h

Entrada: Gratuita

Cortejo Natalino Tupi Pererê

Campanha A Volta da Família Folhas é finalista do prêmio Top de Marketing. Foto: Levy Ferreira/SMCS

Endereço: Av. Winston Churchill, 1871 – Capão Raso (Terminal Pinheirinho)

Horário: 12 de dezembro, às 17h

Entrada: Gratuita

Carrossel Mueller

Endereço: Rua Luiz Leão, s/n – Passeio Público

Horário: Até dia 07 de Janeiro, das 14h às 21h

Entrada: Gratuita

Sinfonia de Natal

Endereço: R. Dr. Claudino dos Santos, 79

Horário: De 11 a 14 de Dezembro, às 19:30h

Entrada: Gratuita

Maria Fumaça de Natal

Maria Fumaça vai passar várias vezes por Curitiba em 2023. Foto: Luiz Costa / SMCS

Endereço: Sede da Rumo em Curitiba

Horário: Dia 12 de Dezembro, às 19:30h

Entrada: Gratuita

Ópera das Etinias

Natal de Curitiba tem estreia de ópera ao ar livre no Memorial Paranista nesta terça. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Endereço: R. Mateus Leme, 4700 – São Lourenço (Memorial Paranista)

Horário: Dia 12 de Dezembro, às 19:30h

Entrada: Gratuita

Cantata de Natal UNINTER

Endereço: Avenida Luiz Xavier, 103 – Auditório UNINTER

Horário: Dia 12 de Dezembro, às 20h

Entrada: Gratuita

Pedalada Noturna de Natal

Nesta terça tem mais um Pedala Noturno do Natal de Curitiba; destino é o Parque Náutico. Foto: Levy Ferreira/SMCS

Endereço: Saída da Rua da Cidadania Boqueirão

Horário: Dia 12 de Dezembro, às 20h

Entrada: Gratuita

Confira mais atrações no vídeo abaixo!

