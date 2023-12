“Gigante do Samba” Péricles canta em Curitiba no palco do Teatro Positivo

Um dos maiores do samba brasileiro da atualidade, dono de uma voz incrível, o cantor Péricles chega a Curitiba no próximo dia 16 de dezembro para única apresentação no Teatro Positivo. Em 2022 o ex-Exaltassamba deu o pontapé inicial na turnê Céu Lilás, que está rodando as principais cidades do Brasil. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 90, pelo Disk Ingressos.

Durante o show, Péricles fará uma viagem pelos 37 anos de sua carreira apresentando desde hits da sua carreira solo como “Final de Tarde”, “Melhor Eu Ir” e “Até Que Durou”, até os grandes sucessos da época em que era vocalista do grupo Exaltasamba como “Jogo de Sedução”, “40 Graus” e “Gamei”.

Não ficarão de fora também canções como “Nosso Amor Quer Paz” (feat. com Marvvila) e “Cilada”, ambas as faixas fazem parte do “Pagode do Pericão II”. No projeto, Péricles mescla grandes sucessos do pagode da década de 1990 com canções inéditas.

Com mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube, 2.54 milhões de inscritos no seu canal oficial, 5.7 milhões de seguidores no Instagram, mais de 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 2 milhões de seguidores no Tiktok (o cantor de samba/pagode mais seguido na plataforma), 30 projetos musicais (entre álbuns, ep´s e audiovisuais) lançados, mais de 15 milhões de discos vendidos e milhões de streamings, ao longo dos seus 37 anos de carreira,

Péricles é o grande porta-voz do mais brasileiro dos ritmos: o samba. O show na capital tem a produção e realização da RW7 Production & Entertainment e Plateia Entretenimento.

>>> O teatro Positivo fica na Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido). O show começa às 21h15. Os ingressos podem ser adquiridos no site Disk Ingressos.

