Matuê, Teto e Arthurzim se apresentam na Live Curitiba neste sábado

O trap vai invadir o palco da Live Curitiba neste sábado (9), com os shows de Matuê e Teto, dois dos maiores representantes do gênero musical no país, além da revelação Arthurzim. O evento também contará com apresentação da Batalha de Pinhais.

Os ingressos estão disponíveis em Diskingressos.com.br e custam a partir de R$ 90 + taxas. O preço pode variar de acordo com o lote disponível ou a modalidade e setor escolhido. Para assistir aos shows, o público poderá escolher entre o ingresso individual para os setores Pista Premium e Área VIP ou a opção de Camarotes (vendidos fechados) para 15 pessoas.

Matheus Brasileiro Aguiar, mais conhecido como Matuê, nasceu em Fortaleza e durante a sua infância morou em Oakland, na Califórnia, Estados Unidos. Desde muito jovem foi cercado por referências e inspirações do mundo rap, principalmente pela influência do estilo musical na região que morava no exterior. Junto a sua paixão pela música e a vontade de começar uma carreira musical, Matuê começou a produzir suas próprias faixas inspiradas no estilo reggae e rap.

Entre seus maiores sucessos estão presentes Kenny G, possuindo mais de 220 milhões de visualizações no Youtube, 777-666, Máquina do Tempo, Quer Voar, Luxúria feat. Xamã, M4 feat. Teto, Groupies feat. Doode e Teto e uma participação especial em Poesia Acústica #7.

Matuê acumula mais de 8.5 milhões de seguidores no Instagram, 2.3 milhões no Twitter e no canal do Youtube da 30PRAUM possui mais de 5 milhões de inscritos e 2 bilhões de visualizações.

O evento é uma realização da produtora AGE Entretenimento e conta com apoio da produtora Morgot Produções e do festival Mad in Brazza.

A Live Curitiba fica na Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo,. Abertura da casa às 21h e início dos shows às 22h.

