Curitiba Jazz Festival tem dez atrações confirmadas; confira a programação

A 7ª edição do Curitiba Jazz Festival acontece nos dias 16 e 17 de dezembro, na praça do lado do Museu Municipal de Arte (MuMA), no Portão Cultural. Neste ano, o evento, totalmente gratuito, foca no jazz latino, com participação de dez atrações, entre grupos de países distintos e nomes que representam o gênero nacional e localmente. Um dos grandes convidados é o espanhol Jorge Pardo, vencedor do Grammy Awards 2020 pelo álbum “Antidote” – ao lado de Chick Corea.

Jorge Pardo foi o criador do “Grupo Dolores”, no início dos anos 1970, junto a Pedro Ruy Blas e vários músicos da cena madrilenha da época. Pardo trabalhou com Paco por 20 anos em múltiplas gravações e turnês mundiais como integrante do “Sexteto Paco de Lucia”. Ele foi um dos responsáveis por inserir a flauta e o saxofone no mundo do flamenco, criando uma espécie de fusão entre o jazz e a música espanhola.

“Las Cigarras Son Quizá Sordas”, “Veloz Hacia Su Sino” e “Diez de Paco” são alguns dos títulos de sucesso de sua discografia lançados pela Milestone Records na década de 1990. Jorge Pardo também participou do álbum “Live in Montreaux”, em que trocou figurinhas com os brasileiros Nana Caymmi e Wagner Tiso. Em 2021, Jorge Pardo lançou no Festival de Cinema de Málaga o documentário “Trance”, e em 2023 recebeu o Prêmio MIN de Melhor Álbum de Jazz por “Trance Sketches”. Neste mesmo ano lançou o álbum “Mi Sonido Mi Metal”.

Viagem latina

O jazz latino-americano, com todas as suas influências e versatilidades, é o foco da edição 2023. Além de Jorge Pardo, estão confirmados o Ensemble Palito Miranda, que sob a batuta de Victor S. Morel reúne alguns dos instrumentistas de jazz mais celebrados da cena paraguaia; o Betânia Hernández Quartet, da Venezuela, que com pitadas de jazz latino em sua música instrumental oferece um som único e universal; a Banda Ajiaco, de Cuba, que une irreverência e tradição num show dançante e explosivo; e o Pedro Afara Project, liderado pelo talentoso músico e compositor Pedro Afara, que entende a música como forma de empoderamento e expressão cultural (confira o line-up completo abaixo).

O tempero latino estará presente não só no line-up, mas também na gastronomia do Curitiba Jazz Festival. A cozinha latina, com diversas opções, incluindo alimentos veganos, é o destaque. Estarão presentes Trolha (Beto Madalosso), Mezmiz (comida árabe, atual restaurante campeão do Prêmio Bom Gourmet), Quermesse, Brassilica Pizzeria, King Vegan, A Caiçara, Mister Churros e Jazz Burger. Além disso, espaço kids, bazar, feira de vinil e muito mais.

Gratuito, acessível e ao ar livre

A sétima edição do Curitiba Jazz Festival marca também a mudança do local do evento, agora descentralizado, que já fez história em edições na Praça Nossa Senhora de Salete, na Praça Afonso Botelho (a Praça do Athletico) e na Pedreira Paulo Leminski. O Museu Municipal de Arte (MuMA), no Portão Cultural, é um espaço conhecido e querido pela cena cultural curitibana, e sedia, há pelo menos 10 anos, a Bienal de Quadrinhos de Curitiba. Os grandes espaços abertos e vãos livres, a área gramada e o acesso facilitado (o terminal de ônibus do Portão fica em frente) são alguns dos atrativos.

Confira o line-up completo:

SÁBADO- 16/12

12H- 13H- Mulheres no Choro

14H- 15H- Betania Hernández Quartet

16H- 17H- Dharma Jazz

18H- 19H- Ajiaco

20H- 21H- MUV



DOMINGO- 17/12

12H- 13H- Castel

14H- 15H- Ensemble Palito Miranda

16H- 17H- Uaiu

18H- 19H- Pedro Afara

20H- 21H- Jorge Pardo

Serviço

Curitiba Jazz Festival – 7ª edição

Sábado (16/12) e domingo (17/12), das 10h às 22h

Gratuito

MuMA – Museu Municipal de Arte (Portão Cultural) – Av. República Argentina 3430

