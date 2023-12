Gigantes do rock na Pedreira: Nando Reis, Jota Quest, Paralamas e mais

Neste sábado (09), grandes nomes do rock nacional se unem no palco da Pedreira Paulo Leminski, o maior da América Latina. Nando Reis, Paulo Ricardo, Biquini, Os Paralamas do Sucesso, Jota Quest, Capital Inicial e Dado Villa-Lobos & Marcelo Bonfá tocando Legião Urbana. Os portões abrem ao meio-dia com a discotecagem a cargo do Dj Rodrigo Farah e os shows iniciam às 14 horas, portanto se programe para chegar cedo!

O Prime Rock Brasil foi criado em Curitiba em 2018 e, além de celebrar a década mais importante para o rock nacional, surgiu também para reunir exatamente tudo que o curitibano mais gosta. A força da história desse período da nossa música foi tão grande, que o festival acabou saindo do Paraná, com edições em Recife (2019) e Belo Horizonte (2019, 2022 e 2023).

Totalmente dedicado aos clássicos que marcaram época, o festival preencheu um espaço que era o que faltava. Mac Lovio Solek, idealizador do projeto, comenta que o Prime Rock Brasil é um grande sonho realizado, que acabou sendo compartilhado não só com os artistas que abraçaram o projeto, como também com o público.

Capital Inicial. Foto: Leo Aversa.

“O evento ganhou uma dimensão e outros caminhos extremamente empolgantes. Isso tudo não seria possível se não tivéssemos o apoio de todos os artistas que participam desse projeto, porque eles se tornaram parceiros de corpo e alma do Prime Rock Brasil. E o público também faz parte dessa história. A cada ano mais pessoas participam dessa festa linda, com músicas que fazem parte da memória afetiva de muita gente. É uma energia incrível!”.

Line-up de peso

Ao todo, serão mais de dez horas de muita música e celebração na Pedreira. Com uma estrutura de luz e som de respeito, digna de grandes festivais, o peso mesmo vai estar no line-up. As bandas e artistas trazem como sempre um repertório composto só com os hinos do rock brasileiro. A quarta edição do Prime Rock Brasil vai reunir Os Paralamas do Sucesso e seus hits como “Saber Amar”, “Lanterna dos Afogados”, “Alagados”, “Óculos”, “Uma Brasileira” e a imbatível “Meu Erro”. Nando Reis chega com músicas que marcaram a vida de muita gente, como “O Segundo Sol”, “Relicário”, “Sou Dela” e “Marvin”. Biquini resgatando lembranças com “Vento Ventania”, “Tédio” e “Janaína”.

O palco da Pedreira ainda vai receber Paulo Ricardo e seus clássicos que marcaram época como “Alvorada Voraz”, “Louras Geladas”, “Rádio Pirata” e, claro, “Olhar 43”. A dupla que representa uma fase importante do rock nacional, Dado Villa-Lobos & Marcelo Bonfá tocando Legião Urbana, promete emocionar com hinos, como “Tempo Perdido”, “Pais e Filhos” e “Que País É Este”.

Nessa trilha sonora não poderia faltar o quarteto que até hoje é visto como renovação do rock nacional: Capital Inicial com as músicas que embalam jovens e os mais velhos como “Veraneio Vascaína”, “O Passageiro”, “Fátima”, “Natasha” e “À Sua Maneira”.

Os mineiros que se tornaram presença garantida no festival mostram toda a influência que tiveram de todos os veteranos. O Jota Quest chega com canções como “Na Moral”, “Encontrar Alguém”, “Fácil” e “Só Hoje”. Rogério Flausino, o líder do Jota Quest, comenta que estar no Prime Rock Brasil é sempre motivo de orgulho e comemoração também para a banda. “A gente tem uma presença constante em Curitiba, faz parte da construção da nossa história. Somos mineiros, começamos lá em BH, mas viemos primeiro para o Sul. Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba são cidades que realmente fizeram parte do início da banda. Nunca deixamos de estar por aqui e o Prime Rock Brasil já virou nosso também”.

Jota Quest. Foto: divulgação.

Estrutura

Além do line-up incrível que só traz os hinos do rock nacional , a quarta edição do Prime Rock Brasil vai ser celebrada em 4 setores diferentes, com área de alimentação no boulevard e na pista, bares, loja oficial, banheiros e decoração inédita. Apesar disso, a essência do evento continua: sem “Pista Premium”, com a ideia de toda a área da Pista ser aberta ao público em geral, para que estejam bem pertinho dos ídolos, o coração do festival, onde tudo acontece.

Já quem prefere mais conforto e privacidade, o festival conta com o espaço In Stage, área elevada reservada dentro do palco (nas laterais), com vista privilegiada tanto para os músicos quanto para a plateia e interligadas por uma passarela de um lado para o outro. O ingresso para o In Stage inclui ainda transporte VIP para a Pedreira (local de saída das vans e receptivo a ser definido e informado aos clientes), entrada pelo estacionamento dos artistas e acesso pelo elevador ou escada com vista panorâmica para todo o evento, bares especiais e de drinks, área de alimentação com sistema open food, banheiros exclusivos e de fácil acesso, telão de led especial dentro do setor, acesso exclusivo à pista e ao Front Stage (frente do palco) e lounge especial para descanso. Outras opções para quem não abre mão das comodidades são as áreas Camarote Lago e Camarote Prime, que terão espaços parcialmente cobertos, entradas com acessos preferenciais, lounges para descanso, serviços de bar e banheiros exclusivos, além de acesso à pista e ao Front Stage (frente do palco).

Olhar social

O rock nacional tem tudo a ver com o olhar social. Por isso, a edição de 2023 do Prime Rock Brasil buscou trazer ainda mais formas de fazer com que pessoas sejam atingidas positivamente com o evento. Como? Através da venda de ingressos. Neste ano, são duas formas de ajudar:

Ingresso Papai Noel: clientes que optarem pelo ingresso Papai Noel deverão doar 01 brinquedo novo ou em bom estado no dia do evento, para a concessão do benefício. Os brinquedos serão recolhidos na entrada do evento e destinados a crianças em comunidades carentes da cidade de Curitiba e região metropolitana. Ingresso Solidário 1kg de Alimento: clientes que adquirirem ingresso solidário deverão entregar 1kg de alimento não-perecível por ingresso no acesso ao evento.

“A atitude do rock, com suas letras e críticas, tem tudo a ver com a solidariedade. Por isso pensamos em uma forma de incentivarmos as pessoas a ajudarem quem precisa, fortalecendo também um dos pilares da essência do Prime Rock Brasil, que é de valorizar o que é nosso. Os alimentos são triviais e muita gente precisa. Já os brinquedos vão alegrar demais as crianças que esperam por um presente no Natal”, comenta Mac Lovio Solek.

Loja oficial e sustentabilidade

Além de ser pensado para resgatar as boas lembranças que a música nacional deixou em todos nós, o Prime Rock Brasil também se preocupa com a sustentabilidade e isso também se tornou uma das marcas do festival. Por isso, para utilizar o mínimo possível de plástico, a cada edição o festival disponibiliza copos oficiais colecionáveis do evento e dos artistas presentes no line-up para venda em sua loja oficial – a Prime Store, que terá em todos os setores para atender melhor o público.

Com identidade visual inspirada na biodiversidade do país, com elementos da fauna brasileira – como a onça pintada e a arara – os copos podem ser reutilizados durante todo o evento e depois guardados como lembrança. Outros produtos exclusivos do festival, como bonés, camisetas, jaquetas, entre outros, também estarão à venda nos espaços Prime Store.

Como chegar

As linhas de ônibus em direção à Pedreira Paulo Leminski são Nilo Peçanha, Mateus Leme, Linha Turismo e Interbairros II. As ruas João Enéas de Sá, Eugênio Flor e Antônio Krainski serão parcialmente bloqueadas a partir das 8h da manhã. A Rua João Gava será totalmente bloqueada assim que houver necessidade.

As linhas de ônibus que passam pelo local, bem como o ponto de táxi, serão desviados para a Rua Nilo Peçanha. Portanto, está proibida a circulação de qualquer veículo na Rua João Gava até o total esvaziamento da Pedreira Paulo Leminski, salvo pessoas portadoras de necessidades especiais, que terão acesso apenas para estacionar seus veículos em locais prévios.

A Setran vai orientar o trânsito no local, não será permitido estacionar na Rua João Gava, a Rua da Pedreira. Táxis e aplicativos de transporte não terão permissão para acessar as áreas de bloqueio.

Importante: algumas ruas ao redor do local do evento estarão bloqueadas. Dê preferência ao uso do transporte público, táxis ou vans. Prevendo o tráfego intenso, saia de casa com no mínimo 2 horas de antecedência.

Ruas bloqueadas:

Rua Eugênio Flor: entre as ruas Nilo Peçanha e Desembargador José Carlos Ribeiro Ribas;

Rua João Gava: entre a João Enéas de Sá e a Nilo Peçanha;

Rua Antônio Krainski: entre a Nilo Peçanha e a Benedito Correia de Freitas;

Rua João Enéas de Sá: entre a Nilo Peçanha e a João Gava.

Também não será possível estacionar na Rua João Gava, a via da Pedreira.

Moradores da região podem acessar as ruas bloqueadas mediante apresentação de credencial ou documento que comprove a moradia no perímetro.

DE CARRO:

Rua paralela: Rua Nilo Peçanha e Rua Antônio Mariano de Lima

Rua Transversal: Rua Eugênio Flor

Rua Transversal: Rua Antônio Kraininski

Ruas de acesso: Rua Mateus Leme; Rua Nilo Peçanha, entrando na Rua Antônio Krainiski; Rua Amauri Lange Silveiro; Rua Roberto Gava.

DE ÔNIBUS:

Linha Turismo

Mateus Leme

Nilo Peçanha

Interbairros II (horário e anti-horário)

ESTACIONAMENTO:

Para quem optar por ir de carro, são várias as opções de estacionamentos próximos à Pedreira Paulo Leminski.

O que não pode levar:

Garrafas, latas, bebidas

Utensílios de armazenagem

Embalagens rígidas com tampa

Capacetes, cadeiras ou bancos

Armas de fogo e armas brancas

Objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes

Correntes e cinturões

Fogos de artifício

Objetos de vidro

Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável

Cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras, canudos rígidos

Animais

Bastão para tirar foto

Guarda-chuva

Substâncias inflamáveis, corrosivas e ou tóxicas

Revistas, jornais e livros.

Drogas ilegais, medicamentos sem receita médica ou produtos compartilhados com outras pessoas por motivos médicos. Será necessária a apresentação de uma receita médica com o seu nome e os medicamentos claramente listados;

Desodorante, cosmético ou perfume em recipientes ou sprays com volume superior a 3oz/90ml);

Bandeiras em geral (de time, estados, países, etc).

O que pode levar:

Documentos pessoais

Óculos escuros

Barra de cereal

Capa de chuva

Protetor solar

Protetor labial

Câmera portátil

Frutas cortadas

Alimentos industrializados lacrados

Chapéu ou boné

Canga

Mochila ou bolsa.

Programação Prime Rock Brasil Curitiba 2023

12h00 – Abertura dos portões

Dj oficial Rodrigo Farah

14h – Início dos shows (ORDEM DAS APRESENTAÇÕES)

Nando Reis

Paulo Ricardo

Biquini

Os Paralamas do Sucesso

Jota Quest

Capital Inicial

Dado Villa-Lobos & Marcelo Bonfá tocando Legião Urbana

Serviço

PRIME ROCK BRASIL CURITIBA 2023

Realização: Prime

Quando: 09 de dezembro de 2023 (Sábado)

Local: Pedreira Paulo Leminski (R. João Gava, s/nº)

HORÁRIOS: Abertura dos portões: 12h / Início dos shows: 14h

INGRESSOS: a partir de R$210,00 (meia-entrada) + taxa adm., de acordo com o setor. ***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

MEIA-ENTRADA – válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PcD) e portadores de câncer.

INGRESSO SOCIAL – doadores de 1kg de alimento não-perecível ou um brinquedo em bom estado de conservação possuem 50% de desconto sobre o valor da inteira. A entrega será feita na entrada do evento e as doações serão recebidas por entidades específicas a serem cadastradas e definidas.

INGRESSO PAPAI NOEL – Clientes que optarem pelo ingresso Papai Noel deverão doar 01 brinquedo novo ou em bom estado no dia do evento, para a concessão do benefício. Os brinquedos serão recolhidos na entrada do evento e destinados a crianças em comunidades carentes da cidade de Curitiba e região metropolitana.

**Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

****É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do festival.

Formas de Pagamento: Dinheiro, Pix e cartões de crédito/débito Elo, MasterCard, American Express, Visa, Diners Club e Hipercard em até 10x no crédito.

Vendas Online: www.blueticket.com.br. Vendas físicas: nos postos de venda credenciados conforme divulgação oficial.

Classificação indicativa: livre. De 0 a 15 anos: permitida entrada somente acompanhado dos pais ou responsáveis legais, portando documentação que comprove o vínculo. De 15 a 17 anos: permitida a entrada sem os pais, sendo necessário apresentar Termo de Autorização para Participação no Evento, de próprio punho, com assinatura dos pais, bem como cópia dos documentos dos pais e do menor. OBS: acima de 2 anos é necessário a compra do ingresso meia.

