A banda curitibana Lenhadores da Antártida participou do mais recente episódio do Tamo Junto CWB, programa mensal da Tribuna do Paraná especial de aniversário de 330 anos de Curitiba.

Ricardo Passos, Renato Rigon e Thomas Kossar relembraram o evento histórico que fizeram no Rio de Janeiro, no mês passado, após terem vencido um concurso com milhares de bandas nacionais para abrir o show da Capital Inicial.

VEJA MAIS: Cidade inteligente? Ahnão fala sobre acessibilidade em Curitiba

O trio também relembrou algumas histórias de bastidores de shows ao longo dos 11 anos de carreira e destacou suas ligações com os palcos de Curitiba. Confira o Tamo Junto CWB com a Lenhadores da Antártida!

Você já viu essas??

ALERTA! Tem em casa? Operação descobre produto falso em supermercado de Curitiba Há 119 anos em Curitiba Bar tradicional de Curitiba com mais de 100 anos tem novos donos. Como vai ficar? Especial! “O que acontece no Asa, fica no Asa”; Galeria de Curitiba é palco de lendas de arrepiar!